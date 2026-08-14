La Josa comparte su Alma de Mujer

María José continúa consolidándose como una de las intérpretes más taquilleras y vigentes del pop en español. En conferencia de prensa, la cantante anunció de manera oficial dos nuevas fechas en el Auditorio Nacional con motivo de su gira Ahora o Nunca, sumando así la cifra histórica de 30 presentaciones en solitario sobre el escenario del emblemático Coloso de Reforma.

Para estas próximas fechas, La Josa no sólo ofrecerá un recorrido por sus más grandes éxitos, sino que consentirá a sus fans con adelantos exclusivos del repertorio que conformará su próximo proyecto discográfico.

Los asistentes que pudieron disfrutar de sus presentaciones pasadas, encontraron dentro del inmueble algunas estaciones de escucha con avances inéditos de su nuevo material. Al respecto, María José confirmó que estos espacios estarán de vuelta para sus siguientes presentaciones,

dejando abierta la posibilidad de evolucionar la dinámica hacia una experiencia inmersiva más completa para los fans.

Se me ocurre ahorita, de momento, tener una cabina donde puedas sentirte, puedas ponerte los audífonos te puedan estar grabando, ver sus reacciones, igual hasta que puedas votar para elegir el segundo sencillo, no sé, estaría padre”, mencionó.

La intérprete de No soy una señora destacó la importancia de abrir espacio a las nuevas generaciones de compositores y músicos, como ocurrió con Neela, quien no sólo fue elegida como cantautora dentro del repertorio de su nuevo disco, sino que además fue invitada a compartir el escenario del Auditorio Nacional el pasado 6 de agosto.

María José Elizabeth Velázquez

María José enfatizó que para ella el criterio para seleccionar sus temas y colaborar con nuevos creadores pasa a segundo plano cuando la canción logra conectar de manera genuina.

No es de quién la escribió para ver si la grabo o no. A mí no me importa quién las haya escrito mientras en mí hagan un click, que es lo mismo que les pasa a ustedes como audiencia. Es ese mismo click que tenemos de escuchar una canción por primera vez y que te gusta”, explicó.

Sobre la invitación a Neela para sumarse a sus shows, la cantante relató de manera cercana cómo se dio el encuentro.

“Estábamos en la boda de mi baterista y ahí estaba

Neela, estuve platicando con ella y así fue: ‘Oye, ¿por qué no vienes al Auditorio Nacional? Canta lo que tú quieras’. No creas que hago casting; de verdad le abro la puerta a gente que tiene talento y que sea luchona como yo”, afirmó.

Respecto a su nueva producción discográfica titulada Alma de mujer, la intérprete reveló que tiene programado su estreno para el mes de marzo, en el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer. Sobre la propuesta lírica y musical de este nuevo material, adelantó que se trata de una producción directa sobre los acontecimientos más recientes en su vida.

“Es una radiografía absoluta de lo que estoy viviendo yo hoy como mujer y como artista”, compartió.

Con estas dos nuevas fechas en el Auditorio Nacional María José reafirma su vínculo con su público y prepara el terreno para el inicio de una nueva etapa en su carrera musical con la llegada de su nuevo álbum.