Paty Cantú estrenará nueva canción 'Todo lo que está mal'

Paty Cantú anunció el lanzamiento de su próxima canción titulada Todo lo que está mal. El estreno de este material de audio está programado para el próximo 26 de marzo; el anuncio oficial se realizó a través de sus redes sociales.

Esta composición funcionará como el segundo sencillo promocional de su siguiente material discográfico. El álbum en desarrollo de la intérprete aún no cuenta con un título oficial de registro. La nueva pista sucede al lanzamiento previo de la canción Antes de que el mundo se acabe.

Como parte de la estrategia de distribución, Cantú solicitó a los usuarios de plataformas digitales realizar el registro previo del tema. Esta función técnica, conocida comercialmente como pre-save, permite guardar la pista en las bibliotecas musicales de los oyentes antes de su fecha de publicación.

Las pistas de 'Todo lo que está mal'

Para acompañar la revelación de la fecha de estreno, la compositora publicó dos textos descriptivos a modo de pistas. La primera publicación aborda cuestionamientos sobre las sensaciones generadas al realizar acciones consideradas como incorrectas. El texto menciona la obtención de un placer inmediato en estas situaciones.

El primer video señala que estas conductas exponen la naturaleza humana frente a emociones que no se pueden controlar. La pista indica que lo prohibido genera curiosidad en los individuos. El texto concluye con la frase interrogativa que otorga el título a la composición musical.

Paty cantú

La segunda pista de Paty Cantú: un libro

La segunda pista compartida por Cantú presenta una estructura narrativa sobre una persona que reconoce el deseo pero carece de desconfianza ante él. El relato describe situaciones nocturnas asociadas a secretos y a la justificación de actos para experimentar una sensación de vitalidad temporal.

El texto detalla que mantener ese tipo de interacciones resulta sencillo cuando se evitan los cuestionamientos directos. Posteriormente, el escrito describe la aparición de una fractura emocional originada por la intuición. En este punto, la narrativa plantea preguntas específicas sobre el dolor asociado al concepto del amor.

La segunda publicación finaliza cuestionando si un escenario planteado como el destino puede resultar ser una mentira. La conclusión de este texto establece que dos personas pueden representar todo para el otro, pero al mismo tiempo constituir todo lo que está mal en una dinámica de relación.

Paty Cantú con lentes y El Malilla con audífonos/IG @elmalilla_

¿Quién es Paty Cantú?

Paty Cantú inició su trayectoria en la industria musical mexicana como integrante del dueto de pop Lu. Tras la disolución de esta agrupación, la intérprete comenzó la producción y publicación de fonogramas en solitario. Su catálogo incluye la composición de temas para otros artistas del mercado latinoamericano.

La discografía de estudio de Cantú abarca producciones editadas bajo el sello de compañías discográficas multinacionales. Entre los títulos registrados en su historial comercial se encuentran los álbumes Me quedo sola, Afortunadamente no eres tú y Corazón bipolar. La cantante se ha mantenido activa publicando material inédito.

El tema Todo lo que está mal estará disponible para su reproducción en servicios de streaming a partir de la fecha señalada. La publicación del audio coincidirá con las actualizaciones programadas de los catálogos digitales. Los representantes de la artista administran la distribución internacional de este fonograma.

bgpa