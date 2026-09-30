Murió Jorge Kahwagi Macari a los 58 años

El empresario y político Jorge Kahwagi Macari falleció a los 58 años este miércoles 30 de septiembre, confirmó el senador del PVEM, Manuel Velasco, quien lamentó el deceso de quien llamó "su amigo". La noticia ha generado una ola de reacciones entre quienes compartieron con él diversas etapas de su vida pública, destacando su paso por la Cámara de Diputados.

Tras darse a conocer la noticia, excompañeros legisladores han comenzado a emitir emotivos mensajes de despedida a través de sus redes sociales y comunicados oficiales. Quienes compartieron curul con él durante la LIX Legislatura han sido de los primeros en externar su pésame.

"Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz", escribió Manuel Velasco en sus redes sociales.

El actor y también empresario Roberto Palazuelos fue otra de las figuras que expresó sus condolencias tras darse a conocer la muerte de Jorge Kahwagi Macari: "vuela alto, tal como viviste", escribió en su cuenta de Instagram junto con una imagen de ambos.

A las condolencias se unió el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, quien destacó que Jorge Kahwagi fue una persona apasionada por lo que hacía, emprendedor y que amaba el boxeo.

"Con mucha pena nos enteramos del fallecimiento de Jorge Kahwagi. Una persona apasionada por lo que hacía, buen amigo, emprendedor y amaba el boxeo. Dios lo tenga en su santa gloria junto a su padre quien falleció hace unas pocas semanas", escribió en X, antes Twitter.

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari ni detalles de sus servicios funerarios; sin embargo la muerte del exdiputado ocurre seis meses después del deceso de su padre Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años, el pasado 23 de marzo.

El paso de Jorge Kahwagi por la LIX Legislatura

La LIX Legislatura del Congreso de la Unión (2003-2006) fue un periodo clave en la carrera política de Jorge Kahwagi Macari. Durante este tiempo, se desempeñó como diputado federal, donde participó en diversas comisiones y debates de relevancia nacional. Su figura pública, que siempre combinó su faceta de empresario, deportista y político, lo convirtió en uno de los legisladores más mediáticos de su época.