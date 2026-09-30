Sheinbaum celebra reforma contra doble nacionalidad: 'Los presidentes de México sólo pueden tener una bandera'

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la reforma aprobada por el Senado que establece que quienes aspiren a la Presidencia de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa de Estado aclaró que la medida no prohíbe a los mexicanos tener doble nacionalidad, sino que establece una condición para quienes busquen ocupar determinados cargos públicos.

Las y los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo”, afirmó.

La mandataria puso como ejemplo a los mexicanos que nacieron en Estados Unidos o que adquirieron posteriormente la nacionalidad estadunidense. Explicó que pueden conservar ambas nacionalidades, pero si en algún momento desean competir por la Presidencia de México, tendrían que renunciar a la extranjera.

A todos nuestros paisanos, bienvenidos. Que quieran tener la nacionalidad mexicana; si nacieron allá, bienvenidos. Eso no tiene nada que ver”, señaló.

Por otra parte, cabe mencionar que la reforma también contempla a quienes busquen ser gobernadores o gobernadoras y titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué sigue para que entre en vigor?

La propuesta enviada originalmente por el Ejecutivo contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer las nuevas condiciones de elegibilidad.

Con la aprobación del Senado, la discusión entra ahora en una nueva etapa, mientras se espera que el proceso constitucional avance en las entidades federativas. De concretarse la reforma, quienes pretendan competir por la Presidencia de México o por una gubernatura deberán acreditar que su única nacionalidad es la mexicana.