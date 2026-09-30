¿Quién es Gibrán Nael, sobrino de Yahir que acaparó miradas en La Casa de los Famosos 2026?

Yahir ha recibido el respaldo de su familia durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. Mientras el cantante se acerca al cierre de la competencia, algunos de sus seres queridos también han llamado la atención del público.

Entre ellos está su sobrino Gibrán, quien comenzó a ganar visibilidad entre los espectadores del programa. Aunque su vínculo con el intérprete despertó curiosidad, el joven comparte en redes su vida fitness.

Cuartoscuro

¿Quién es Gibrán Nael, el sobrino de Yahir?

Dentro de la familia del artista sonorense se encuentra Gibrán Nael Zavala Othón, nombre completo del joven que los seguidores del programa han comenzado a identificar. Antes de su aparición en la casa, su presencia pública había sido más discreta que la de su famoso tío.

IG: gibran_naell

El parentesco con Yahir es uno de los motivos por los que su nombre empezó a circular entre los espectadores. Sin embargo, Gibrán también cuenta con un espacio propio en redes sociales, donde publica contenido relacionado con las actividades a las que se dedica.

Cabe mencionar que el joven se hizo viral después de que hace unas horas entrara a La Casa de los Famosos para reencontrarse con tu tío, razón por la que muchos empezaron a interesarse en él.

¿A qué se dedica el sobrino de Yahir?

A diferencia de la trayectoria musical de su tío, el camino profesional de Gibrán está relacionado principalmente con el fitness y el modelaje.

IG: yahirmusic

Quienes visitan su cuenta de Instagram, @gibran_naell, pueden encontrar que se describe como modelo y coach. Además, señala a Hermosillo, Sonora, como su lugar de residencia.

Las fotografías y los contenidos de su cuenta están vinculados con el ejercicio, los entrenamientos, el estilo de vida y su trabajo como modelo.

El reencuentro de Yahir con su sobrino en La Casa de los Famosos

Uno de los momentos emotivos de la recta final ocurrió cuando el cantante recibió la visita inesperada de Gibrán. Para entonces, Yahir llevaba más de dos meses de aislamiento y alejado de la convivencia con sus familiares.

La estancia del joven estaba prevista para pasar 24 horas junto a su tío dentro de La Casa de los Famosos México 2026.