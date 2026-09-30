¿Qué capítulos de American Horror Story 13 se estrenan el 1 de octubre y de qué tratarán?

American Horror Story 13 apenas comenzó y ya se prepara para su segunda tanda de episodios. Después del estreno de los primeros tres capítulos, la temporada continuará este jueves 1 de octubre con nuevas historias y conexiones con entregas anteriores.

¿Cuántos capítulos de American Horror Story 13 se estrenan el 1 de octubre?

Los seguidores de la serie tendrán una semana cargada. El 1 de octubre se estrenarán otros tres capítulos, correspondientes a los episodios 4, 5 y 6 de la temporada.

La decisión continúa con el formato utilizado durante el estreno del pasado 24 de septiembre, cuando llegaron los primeros tres episodios.

A partir de la próxima semana, el calendario cambiará y se lanzarán dos capítulos cada jueves hasta llegar al episodio final.

Los nuevos episodios se titulan Is That All There Is?, Date Night y The Return of Devil’s Night. Este último destaca por recuperar uno de los conceptos conocidos por los seguidores de la serie.

Evan Peters regresa en American Horror Story 13, temporada que recupera personajes y conexiones de entregas anteriores. X @AHS___Spain

¿De qué tratarán los episodios 4, 5 y 6 de AHS 13?

Episodio 4: Is That All There Is?

El cuarto episodio de American Horror Story 13 continuará con los acontecimientos relacionados con Constance Langdon, personaje interpretado por Jessica Lange y una de las figuras centrales de Murder House.

La historia seguirá las consecuencias de la noche que comenzó a desarrollarse en Rauhnacht, el tercer episodio de la temporada. Mientras la velada de Constance llega a su fin, sus invitados deberán dirigirse a otros lugares y encontrarse con distintas personas.

El capítulo tendrá una duración aproximada de 39 minutos y permitirá continuar una de las conexiones más claras que la temporada 13 ha establecido con la primera entrega de American Horror Story.

Jessica Lange regresa a American Horror Story 13 como Constance Langdon, personaje presentado en Murder House. X @AHSZone

Episodio 5: Date Night

El quinto episodio llevará nuevamente la atención hacia Ben DeSoto, uno de los nuevos personajes introducidos durante esta temporada y quien funciona como uno de los puntos de entrada para la historia.

En Date Night, una persona relacionada con la novia de Ben intentará volver a acercarse a él. El problema será que este encuentro lo obligará a enfrentarse con una parte de su pasado que quizá preferiría mantener lejos.

La sinopsis oficial evita revelar quién es esta persona o qué ocurrió anteriormente, por lo que el episodio mantiene buena parte de su trama bajo secreto antes del estreno.

El capítulo tendrá una duración aproximada de 36 minutos.

Evan Peters y Jessica Lange regresan como Tate Langdon y Constance Langdon en American Horror Story 13. X @AHSZone

Episodio 6: The Return of Devil's Night

El sexto episodio es quizá el que más llama la atención de los tres estrenos de esta semana debido a su título y a los personajes involucrados.

The Return of Devil’s Night recuperará el concepto de Devil’s Night, presentado anteriormente en American Horror Story Hotel, aunque la nueva historia también involucrará directamente a las brujas.

Mientras una amenaza desconocida comienza a acercarse, las brujas de Miss Robichaux’s Academy tendrán que recurrir a poderes anteriores incluso a la propia escuela para intentar enfrentarla.

La academia es uno de los escenarios centrales de Coven, temporada que presentó personajes como Cordelia Goode y que posteriormente volvió a tener un papel importante dentro de Apocalypse.

Las brujas de American Horror Story regresan en la temporada 13, que recupera personajes de Coven y Apocalypse. X @ahsfxoficial

¿Dónde ver los nuevos capítulos de American Horror Story 13?

En México, American Horror Story 13 está disponible en Disney+.

La entrega número 13 cuenta con 13 episodios y recupera a varios actores que han formado parte de diferentes etapas de la antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

Entre los regresos se encuentran Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Lesley Grossman.

La temporada también recupera personajes conocidos. Jessica Lange vuelve como Constance Langdon, Sarah Paulson retoma a Cordelia Goode y Evan Peters aparece nuevamente en papeles como Tate Langdon, Kai Anderson y James Patrick March.

American Horror Story 13 recupera criaturas y elementos sobrenaturales que conectan con temporadas anteriores de la serie. X @AHSZone

¿Cuándo se estrenan los siguientes capítulos de AHS 13?

Después de los tres episodios programados para este jueves, American Horror Story 13 modificará su ritmo de estreno.

El calendario de Disney+ establece que los siguientes capítulos llegarán de esta manera.

1 de octubre episodios 4, 5 y 6

8 de octubre episodios 7 y 8

15 de octubre episodios 9 y 10

22 de octubre episodios 11 y 12

29 de octubre episodio 13