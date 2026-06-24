Paty Cantú abrirá los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional

Paty Cantú será la encargada de abrir los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, como parte de la residencia To Be Free: Mexico City, que el cantante británico ofrecerá en agosto de 2026.

La noticia fue confirmada por Ocesa y celebrada por la propia cantautora mexicana en redes sociales, donde compartió su emoción por sumarse a una de las residencias internacionales más esperadas del año en México.

El anuncio llamó la atención de sus fans porque Paty Cantú no solo se presentará en el mismo escenario que Sam Smith, sino que lo hará durante cuatro noches consecutivas en uno de los recintos más importantes del país.

¿Cuándo serán los conciertos de Sam Smith con Paty Cantú?

La residencia To Be Free: Mexico City de Sam Smith en el Auditorio Nacional tendrá cuatro fechas en agosto de 2026.

Los conciertos están programados para:

17 de agosto de 2026

18 de agosto de 2026

20 de agosto de 2026

21 de agosto de 2026

Todas las funciones están anunciadas a las 9:00 de la noche en el Auditorio Nacional.

Para estas presentaciones, Paty Cantú aparecerá como artista invitada encargada de abrir los conciertos antes del show principal de Sam Smith.

Paty Cantú celebra abrir los conciertos de Sam Smith

Paty Cantú compartió su entusiasmo después de confirmarse que formará parte de la residencia de Sam Smith en México.

La intérprete de Corazón bipolar, Goma de mascar y Afortunada no eres tú ha construido una carrera marcada por el pop, la composición y letras que conectan con temas de amor, vulnerabilidad, independencia y reconstrucción emocional.

Su presencia como acto de apertura funciona bien para una residencia como la de Sam Smith, cuyo proyecto To Be Free también apunta a una experiencia íntima, emocional y vocalmente poderosa.

Aunque todavía no se ha revelado el setlist oficial de Paty Cantú, se espera que la cantante prepare una selección breve con algunos de sus temas más conocidos.

¿Todavía hay boletos para Sam Smith en el Auditorio Nacional?

Los boletos para la residencia de Sam Smith en el Auditorio Nacional se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, aunque algunas zonas podrían tener baja disponibilidad conforme se acerquen las fechas.

La residencia forma parte del regreso de Sam Smith a México con To Be Free, una etapa que ha generado expectativa entre sus seguidores por tratarse de una serie de conciertos en un formato más especial que una presentación única.

Para quienes quieran asistir, lo recomendable es revisar directamente la disponibilidad por fecha, ya que cada concierto puede tener un avance distinto de venta.

Sam Smith vuelve a México con una residencia

Sam Smith regresará a la Ciudad de México con una residencia de cuatro noches en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes para artistas internacionales en el país.

El cantante británico ha construido una carrera marcada por baladas, pop, soul y presentaciones vocales de gran intensidad. Canciones como Stay With Me, I’m Not the Only One, Too Good at Goodbyes y Unholy lo han convertido en una de las voces más reconocidas de la música pop contemporánea.