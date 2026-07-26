D4vd y Celeste Rivas intercambiaron mensajes sobre un supuesto embarazo

El proceso judicial contra el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, continúa sumando nuevas pruebas. Durante una audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la fiscalía presentó una serie de mensajes de texto intercambiados entre el artista y Celeste Rivas Hernández, en los que ambos hablaban sobre un presunto embarazo cuando la adolescente tenía 13 años.

Burke enfrenta cargos por asesinato y mutilación ilegal de restos humanos tras la muerte de la menor, ocurrida en 2025. De acuerdo con la acusación, la joven habría amenazado con revelar la relación sexual que, según la fiscalía, mantenían desde que ella tenía 13 años y él 18.

¿Qué decían los mensajes presentados en la audiencia?

Como parte de las pruebas, los fiscales exhibieron conversaciones fechadas el 8 de enero de 2024, en las que ambos hablaban sobre un posible embarazo.

En uno de los mensajes, Celeste escribió: "No podemos hacernos cargo de esto", a lo que Burke respondió: "Lo sé, pero aun así".

Según las autoridades, estos chats forman parte del material recuperado del teléfono del acusado y fueron incorporados al expediente del caso durante el cuarto día de la audiencia preliminar.

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¿Qué otras pruebas presentó la fiscalía?

Durante su testimonio, el detective Corey Farell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró que en los dispositivos electrónicos del acusado fueron encontrados numerosos mensajes entre ambos relacionados con temas como anticonceptivos, la píldora del día siguiente, un posible aborto y rupturas sentimentales.

El investigador también afirmó que en el iPhone de Burke fueron localizadas más de 40 imágenes de presunto material de abuso sexual infantil relacionadas con la adolescente, además de fotografías en las que ambos aparecían manteniendo relaciones sexuales. Estas evidencias forman parte de la investigación y serán analizadas durante el proceso judicial.

¿Cómo reaccionó la familia de Celeste?

La presentación de las pruebas provocó una fuerte reacción en la sala.

Mercedes Martínez, madre de Celeste Rivas Hernández, se mostró visiblemente afectada mientras escuchaba el testimonio del detective, por lo que la fiscal adjunta Beth Silverman le pidió salir momentáneamente de la audiencia al notar su estado emocional.

Foto: Especial

¿Qué se sabe sobre la muerte de la adolescente?

Los restos de Celeste Rivas Hernández fueron localizados el 8 de septiembre de 2025 dentro de dos bolsas que se encontraban en la cajuela delantera del vehículo Tesla de Burke, tres días después de que el automóvil fuera asegurado por las autoridades.

Durante la audiencia también compareció el médico forense adjunto Grant Ho, quien explicó que la adolescente presentaba dos heridas penetrantes, una en el abdomen y otra en el pecho. Debido al avanzado estado de descomposición, indicó que no fue posible determinar el arma utilizada, aunque concluyó que la causa de muerte correspondía a un homicidio.

La fiscalía sostiene además que el acusado desmembró el cuerpo y utilizó diversas herramientas y artículos adquiridos previamente para intentar deshacerse de los restos.

Foto: Reuters

¿Cuál es la situación legal de D4vd?

David Anthony Burke, se ha declarado no culpable de todos los cargos que enfrenta y permanece detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles mientras continúa el proceso judicial.

Por ahora, la audiencia preliminar sigue en curso y será el tribunal el encargado de determinar si las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para que el caso avance a juicio.