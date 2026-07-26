¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este 26 de julio?

La semana 10 de MasterChef 24/7 arrancó con ocho cocineros en riesgo, intensos duelos de eliminación y un participante salvado por el público. Descubre quién abandonó la competencia este 26 de julio

La semana 10 de MasterChef 24/7 elevó el nivel de la competencia, obligando a los cocineros a dar su máximo esfuerzo para asegurar un lugar entre los 12 finalistas de esta inédita temporada.

Al inicio de la emisión, los participantes que portaban mandil negro y estaban en riesgo de abandonar la competencia fueron: Carmen, Julio, Luis, Emmanuel, Ixdit, Jazmín, Antrax, Lancer y Michelle.

Foto: Facebook MasterChef 24/7.

¿Cómo fueron los duelos de eliminación?

En la cocina de MasterChef 24/7 se llevaron a cabo cuatro duelos cara a cara, en los que los cocineros lucharon por permanecer en la competencia.

Rafael Ayala fue el encargado de narrar los enfrentamientos, aportando emoción y dinamismo a cada uno de los duelos en el ring.

El primer enfrentamiento fue entre Antrax y Luis Emmanuel, donde Antrax consiguió la victoria y aseguró su permanencia.

En el segundo enfrentamiento, Michelle y Lancer buscaron convencer a los jueces con sus preparaciones. Finalmente, Lancer logró imponerse y consiguió su pase a la siguiente etapa del programa.

En otro de los retos, Jazmín y Emmanuel se enfrentaron cara a cara en la cocina. Tras presentar sus platillos, Jazmín consiguió la victoria y aseguró su permanencia en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef México

La Batalla Estelar estuvo protagonizada por Carmen e Ixdit, quienes finalmente se enfrentaron en un esperado duelo. Después de convencer a los jueces con su preparación, Carmen se impuso y salió vencedora.

El programa continuó con el reto de eliminación, donde los cocineros se enfrentaron para buscar su permanencia en la competencia.

¿Quién fue el participante eliminado?

Tras los duelos de eliminación, los cocineros se enfrentaron para conseguir un lugar dentro del Top 12 de la competencia. Finalmente, Emmanuel no logró superar esta etapa y se convirtió en el eliminado de esta noche en MasterChef 24/7.