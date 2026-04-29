Celeste Rivas se tatuó el nombre de D4vd; él se lo amputó después de matarla

Lo que comenzó como una carrera musical prometedora ha terminado en uno de los casos criminales más perturbadores de Hollywood. Los nuevos informes de la fiscalía sobre el asesinato de Celeste Rivas, de apenas 14 años, pintan un crimen ejecutado con una frialdad.

Una relación nacida del abuso

Según informó el portal TMZ, la tragedia no empezó el día de la muerte de Celeste, sino años atrás. Según las investigaciones: Se conocieron en 2022, cuando ella tenía solo 11 años.

Para finales de 2023, D4vd ya mantenía una relación con la menor, llevándola incluso de viaje a Londres y Las Vegas.

Tras ser interrogado por la policía en 2024, el cantante supo oficialmente que ella era menor de edad. Lejos de alejarse, le pagó $1,000 dólares a un compañero de clase de la niña para que le entregara un teléfono secreto y así mantener el contacto.

Foto: Instagram d4vddd

El detonante: El miedo al fin de su carrera

El 22 de abril de 2025, la tensión explotó. Tras una discusión por celos, Celeste amenazó con revelar la verdad sobre su relación ilícita. Para D4vd, cuyo álbum debut salía apenas tres días después, esto significaba el fin de su fama. Esa misma noche, pidió un Uber para que la joven viajara 90 minutos hasta su casa en Hollywood Hills. Fue un viaje sin retorno.

Lo más escalofriante del caso es la supuesta meticulosidad con la que el artista intentó borrar el rastro del homicidio. Bajo el alias de "Victoria Méndez", D4vd habría adquirido un "kit de limpieza".

Compró palas, bolsas de lavandería industriales y dos motosierras a través de Amazon y Postmates. Utilizó una piscina inflable azul en su garaje para contener la sangre mientras desmembraba el cuerpo, un detalle confirmado por fragmentos de plástico hallados en los restos de la víctima.

La fiscalía sostiene que le amputó los dedos de la mano izquierda solo para eliminar un tatuaje que llevaba el nombre del cantante.

Las pruebas biológicas en el garaje y los cortes lineales en la piscina inflable sugieren un escenario de desmembramiento planificado", dictan los documentos judiciales.

El rastro de mentiras:

Mientras el mundo escuchaba su música, D4vd presuntamente gestionaba el cadáver. Realizó múltiples viajes a zonas remotas de Santa Bárbara para deshacerse de evidencias y hasta compró una jaula de incineración en julio para quemar pruebas restantes.

Incluso intentó fabricarse una coartada digital, enviando mensajes al teléfono de Celeste preguntando "dónde estaba" cuando, según los fiscales, ella ya había fallecido en su casa.

El engaño se derrumbó en septiembre de 2025, cuando los restos de Celeste fueron hallados en la parte trasera del Tesla del cantante. Tras su arresto hace dos semanas, las autoridades no solo enfrentan el caso de homicidio, sino también el hallazgo de 40 terabytes de material de abuso infantil.

D4vd se ha declarado inocente, pero las pruebas acumuladas por la fiscalía, desde recibos de Amazon hasta datos de GPS y ADN cuentan una historia muy distinta.

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