¿Quién es Luis Chaparro, el habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México?

Luis Chaparro fue revelado como uno de los habitantes sorpresa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, reality que comenzó sus transmisiones este domingo 26 de julio de 2026.

Su nombre circuló durante varios días entre los seguidores del programa después de que la producción compartió una serie de pistas sobre los últimos participantes. Una de ellas mostraba un plátano, objeto que los usuarios relacionaron con Chaparro debido a que suele utilizarlo en sus videos y lo convirtió en una referencia reconocible entre sus seguidores.

Antes de su ingreso, diferentes programas de espectáculos señalaron que Luis Chaparro sería uno de los participantes reservados para la gala de estreno. La periodista Flor Rubio aseguró que el creador de contenido formaría parte del elenco junto con la cantante Mariana Ochoa y la actriz Gema Garoa.

Pero ¿quién es Luis Chaparro y por qué ya era conocido antes de entrar a La Casa de los Famosos México?

¿Quién es Luis Chaparro?

Luis Chaparro es un influencer y creador de contenido mexicano que en redes sociales utiliza el nombre de “No Soy Chaparro”. Nació el 18 de mayo de 1997, por lo que tenía 29 años cuando fue relacionado con la temporada 2026 del reality de Televisa.

No debe confundirse con el periodista del mismo nombre especializado en temas de narcotráfico, migración y crimen organizado. El nuevo habitante de la casa pertenece al mundo del entretenimiento digital y construyó su comunidad mediante videos breves, bromas, retos y escenas de comedia.

Luis Chaparro, influencer Especial

Su popularidad creció principalmente en TikTok, plataforma en la que acumuló más de ocho millones de seguidores. En Instagram, donde aparece como @nosoychaparro, superó los 500 mil seguidores antes del inicio del programa.

En sus publicaciones combina situaciones cotidianas con humor, personajes y colaboraciones junto a otros influencers. Su estilo está dirigido principalmente a una audiencia joven acostumbrada a consumir videos cortos y contenido basado en tendencias.

Luis Chaparro forma parte de 5inco Mentarios

Además de sus videos individuales, Luis Chaparro es uno de los conductores de 5inco Mentarios, un podcast de conversación y entretenimiento en el que varios creadores digitales hablan sobre relaciones, cultura pop, experiencias personales y temas de actualidad.

El programa reúne a Chaparro con Alejandro Sago, Malleza y Rodrigo Zermeño. En su segunda temporada se incorporó Sophie Durand como nueva copresentadora. En conjunto, sus integrantes suman millones de seguidores en diferentes plataformas digitales.

Luis Chaparro Especial

La dinámica del podcast se basa en las distintas opiniones de sus conductores. Los episodios incluyen anécdotas, discusiones, confesiones y conversaciones sobre asuntos que suelen generar debate en las redes sociales.

Su participación en este proyecto permitió que el público conociera aspectos de la personalidad de Luis Chaparro más allá de sus sketches. Esta exposición también podría influir en su desempeño dentro de La Casa de los Famosos, donde los participantes permanecen vigilados durante las 24 horas y deben convivir sin acceso a sus teléfonos.

¿Quién fue la novia de Luis Chaparro?

La vida sentimental del influencer también ha generado conversación en internet. Luis Chaparro mantuvo una relación con Lily García, creadora de contenido con quien apareció en diferentes videos y publicaciones.

La pareja terminó su noviazgo en 2023. La separación se volvió viral después de que Lily García publicó una serie de videos en los que habló sobre los problemas que habría enfrentado durante la relación y acusó al influencer de varias traiciones.

Los señalamientos provocaron reacciones entre los seguidores de ambos y comentarios de otros creadores digitales. Chaparro recibió críticas en redes sociales, mientras que distintas cuentas retomaron la historia y reconstruyeron la relación a partir de los testimonios publicados por García.