Cantante D4vd es arrestado en relación al caso de Celeste Rivas Hernández

El cantante D4vd, cuyo nombre es David Burke, fue arrestado en relación con el asesinato de la adolescente Celeste Rivas Hernández. Sus restos fueron encontrados en la cajuela de un automóvil en septiembre de 2025, según confirmaron las autoridades a NBC News.

El cantante D4vd fue arrestado bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en el maletero de su Tesla abandonado el año pasado, informaron las autoridades de Los Ángeles.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se encuentra detenido sin derecho a fianza, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado.

Foto: Instagram d4vddd

El caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes, indicó el departamento. La fiscalía informó el jueves que su división de delitos graves revisará el caso.

Un abogado de Burke no respondió a una solicitud de comentarios el jueves por la noche.

El 8 de septiembre, la policía encontró los restos de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, en el maletero de un Tesla incautado en Hollywood Tow. Los agentes fueron llamados al lugar debido a un olor fétido proveniente del vehículo.

Foto: Especial

La víctima era una estudiante de séptimo grado de 13 años cuando su familia reportó su desaparición en 2024 en Lake Elsinore, ubicada a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

¿Quién es D4vd?

D4vd ganó popularidad entre la audiencia de la Generación Z gracias a su estilo que mezcla indie rock, R&B y pop lo-fi.

Alcanzó gran viralidad en TikTok en 2022 con la canción “Romantic Homicide”, que llegó al número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

Tras ese éxito, firmó con los sellos Darkroom e Interscope Records y lanzó su primer EP, Petals to Thorns, seguido por The Lost Petals en 2023.

En el momento en que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la adolescente, el artista se encontraba de gira promocionando su álbum debut de larga duración, Withered. Posteriormente, se cancelaron presentaciones programadas en Norteamérica, incluyendo conciertos en San Francisco y Los Ángeles, así como una aparición en el Grammy Museum, además de la suspensión de la gira europea que estaba prevista para iniciar en Noruega.

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