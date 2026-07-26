¿Quién es Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo que la acompañó a La Casa de los Famosos?

Cynthia Klitbo volvió a darse una oportunidad en el amor junto a Luis Rodríguez, un fotógrafo y cineasta mexicano que ha mantenido un perfil discreto, pero que está vinculado al entretenimiento por su trabajo detrás de cámaras.

La actriz, recordada por telenovelas como Cadenas de amargura, El privilegio de amar y Teresa, confirmó su relación a finales de mayo de 2026 mediante una publicación en Instagram. En la imagen, ambos aparecen recostados y mirándose de cerca.

“Me haces feliz”, escribió Klitbo junto a la fotografía con la que puso fin a las especulaciones sobre su situación sentimental.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, no solo por el nuevo romance de la actriz, sino porque Luis Rodríguez no pertenece al mundo de las telenovelas y hasta ese momento era poco conocido para el público.

¿A qué se dedica Luis Rodríguez?

Luis Rodríguez es fotógrafo, realizador y director mexicano. Su trabajo está enfocado principalmente en el cine, área en la que ha participado en distintos proyectos independientes.

De acuerdo con la información que se difundió tras hacerse pública su relación con Cynthia Klitbo, Rodríguez también estudió Psicología Social antes de continuar su formación en cine y fotografía en Cuba.

En sus redes sociales suele compartir parte de su trabajo audiovisual, así como imágenes relacionadas con las producciones en las que ha colaborado. A diferencia de Klitbo, cuya carrera se ha desarrollado frente a las cámaras, Rodríguez ha construido su camino desde áreas creativas y técnicas.

Uno de sus primeros proyectos conocidos fue El tigre, película que presentó en diciembre de 2023. En ese momento explicó que la producción había sido posible gracias al apoyo de amigos y colaboradores que aportaron su tiempo y talento para concretarla.

Más tarde participó en El Templo, cinta de terror psicológico presentada en 2026. Algunos reportes lo identificaron como realizador, mientras que otros señalaron su trabajo en la dirección de fotografía del largometraje.

El estreno de esta película fue especial para la pareja, ya que marcó una de sus primeras apariciones públicas. Cynthia Klitbo acompañó a Luis Rodríguez durante la alfombra roja y posó junto a él ante los medios.

Alfombra roja del estreno de la película de Luis Rodríguez Especial

¿Cuántos años tiene el novio de Cynthia Klitbo?

La edad de Luis Rodríguez se convirtió en uno de los temas más comentados desde que se dio a conocer su relación con Cynthia Klitbo. Algunos medios han señalado que tiene alrededor de 30 años, mientras que la actriz cumplió 59 en marzo de 2026.

Sin embargo, Luis Rodríguez no ha compartido públicamente su fecha completa de nacimiento, por lo que su edad exacta no ha sido confirmada de manera directa.

Ante los comentarios por la diferencia de edad, Klitbo ha defendido su relación y ha rechazado que se use la palabra “colágeno” para referirse a su pareja. La actriz considera que ese término resulta despectivo y cuestionó que se critique más a las mujeres cuando salen con hombres menores.

La actriz también ha descrito a Rodríguez como un hombre culto, maduro y talentoso. Además, aseguró que no le preocupan los comentarios negativos sobre su vida privada, especialmente después de haber pasado varios años soltera.

¿Cómo empezó la relación de Cynthia Klitbo y Luis Rodríguez?

Luis Rodríguez ha preferido no revelar demasiados detalles sobre el inicio de su romance con Cynthia Klitbo. Aun así, ha dicho que entre ellos existen gustos compartidos, afinidades y buena comunicación.

“Con que haya buenos acuerdos, a partir de ahí pasan las cosas”, comentó el realizador al hablar por primera vez con los medios sobre su noviazgo.

También aseguró que su familia recibió bien a la actriz, pues estaban contentos de verlo feliz.

Por su parte, Cynthia Klitbo reveló que Rodríguez mantiene una buena relación con Elisa Fernanda, la hija que tuvo con el escultor Rubén Lira. La actriz afirmó que ambos se llevan bien y que su hija está feliz de verla en una nueva etapa sentimental.

Aunque Klitbo ha dicho que no planea volver a casarse, también ha dejado claro que vive este romance con ilusión. Por ahora, la pareja continúa disfrutando su relación mientras Luis Rodríguez desarrolla su carrera en el cine y ella sigue activa como actriz y figura de la televisión mexicana.