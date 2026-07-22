D4vd podría recibir pena de muerte por el presunto asesinato de Celeste Rivas

El rapero D4vd podría recibir la pena de muerte si es declarado culpable por el presunto asesinato de Celeste Rivas Hernández, adolescente cuyos restos fueron encontrados en el maletero de un automóvil propiedad del rapero. La Fiscalía de Los Ángeles todavía analiza si solicitará este castigo, según información publicada por TMZ.

El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, abuso sexual de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. Su defensa sostiene que es inocente y espera demostrarlo durante el proceso judicial.

Grosby Group

¿Por qué D4vd podría recibir la pena de muerte?

Durante el inicio de la audiencia preliminar que se realizó este martes, el fiscal Nathan Hochman informó que el Ministerio Público considera la posibilidad de pedir la pena capital si el músico es llevado a juicio y posteriormente declarado culpable.

Hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre la condena que solicitará la Fiscalía. En caso de comprobarse su responsabilidad, D4vd podría ser sentenciado a cadena perpetua o recibir la pena de muerte.

Grosby Group

Esta audiencia podría extenderse durante varios días y servirá para determinar si las pruebas reunidas por las autoridades son suficientes para que el caso avance a juicio. Entre los elementos pendientes se encuentran las declaraciones de más de 10 testigos.

Revelan detalles del hallazgo de Celeste Rivas

Celeste Rivas Hernández fue localizada sin vida en septiembre de 2025 dentro del Tesla de Burke, pocos días antes de cumplir 15 años. De acuerdo con la investigación, sus restos permanecieron al menos seis meses en el vehículo antes de que este fuera trasladado a un depósito en Hollywood.

Joshua Byers, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró ante la corte que el cuerpo estaba “irreconocible” debido al avanzado estado de descomposición. Al abrir el maletero, aseguró que percibió el “muy distintivo olor” de un cadáver.

Grosby Group

Frente a los asistentes también fueron presentadas fotografías de los restos desmembrados de la menor. Antes de mostrar el material, los familiares de Celeste fueron advertidos de que se trataba de imágenes explícitas, pero decidieron permanecer en la sala.

“Había bastante descomposición, hasta el punto de que el desprendimiento de la piel (...), lo volvió irreconocible”, declaró el detective.

Por su parte, Burke estuvo presente durante la exposición de las fotografías y no mostró ninguna reacción visible. El joven de 21 años acudió a la audiencia vestido con un uniforme carcelario naranja y sin esposas en las manos.

¿Qué relación tenía D4vd con Celeste Rivas?

Según lo expuesto por los fiscales, el rapero conoció a Celeste cuando ella tenía 11 años y habría comenzado una relación sexual con la menor cuando cumplió 13. La madre de la adolescente había denunciado su desaparición desde 2024.

Como parte de las pruebas, la Fiscalía presentó un video captado por la cámara corporal de unos agentes. En la grabación se escucha al cantante hablar sobre la edad de Celeste.

“Me dijo que tenía 18. Todos dicen que tenía 13”, expresó Burke ante las autoridades.

Grosby Group

La acusación sostiene que el artista presuntamente asesinó a la adolescente en abril de 2025, después de que ella lo amenazara con revelar públicamente la relación ilegal que mantenían. También se le señala por supuestamente desmembrar y ocultar sus restos en dos bolsas negras dentro del automóvil.

D4vd fue arrestado en abril de 2026 y se ha declarado inocente de los delitos que se le imputan. Será al concluir la audiencia preliminar cuando el juez determine si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio, mientras la Fiscalía decide si buscará la pena de muerte.

Con información de AFP.