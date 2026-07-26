Fede Vigevani no será participante de La Casa de los Famosos; esto hará en el reality show

Aunque Fede Vigevani no formará parte de los habitantes de "La Casa de los Famosos México", sí tendrá un papel especial dentro del reality como el cómplice del público.

El creador de contenido será el encargado de cumplir las misiones que los espectadores elijan para él. A través de WhatsApp, la audiencia podrá votar y decidir qué retos deberá llevar a cabo durante el programa.

Una vez que el público tome su decisión, La Jefa será quien le comunique las tareas que tendrá que realizar. Durante la presentación de la dinámica, explicó que Fede y los televidentes serán "socios", ya que trabajarán juntos para sorprender a los habitantes.

Foto: Instagram Fede Vigevani

Por su parte, Fede Vigevani pidió a sus seguidores que le asignen misiones sencillas y, entre bromas, comentó:

"Mi funa depende de ustedes", dijo Fede Vigevani.

Con esta mecánica, el reality busca dar un papel más activo a la audiencia, permitiéndole influir directamente en algunas de las situaciones que se vivirán dentro de la casa.

La primera misión de Fede Vigevani consistirá en esconder un objeto dentro de la casa. El público decidió, a través de la votación, si deberá ocultar el café, el papel de baño o los sartenes.

Foto: Instagram Fede Vigevani

La primera misión de Fede Vigevani como habitante infiltrado ya fue definida por el público. El creador de contenido deberá esconder el papel de baño dentro de la casa, una acción que podría provocar las primeras reacciones y poner a prueba la convivencia entre los habitantes desde el arranque del reality.

Fede Vigevani fue presentado como el primer habitante infiltrado de La Casa de los Famosos México. Aunque no competirá como un participante oficial, permanecerá dentro de la casa con la misión de cumplir retos encomendados por el público, quien podrá influir en sus acciones a lo largo del reality.