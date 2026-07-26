Selena Gomez lanzará Rare Beginnings, el nuevo perfume de Rare Beauty; ¿cuándo sale?

Selena Gomez sigue ampliando el universo de Rare Beauty. Un año después de sumar su primer Eau de Parfum a la línea de fragancias de la marca, la cantante y empresaria presentó Rare Beginnings, un nuevo perfume floral afrutado que llegará el jueves 7 de agosto.

La fragancia fue descrita por Rare Beauty como un aroma “brillante, floreciente y lleno de posibilidades”. Su propuesta parte de una idea sencilla: capturar la sensación de comenzar otra vez, abrirse a algo nuevo y encontrar belleza en los cambios cotidianos.

“Intento ver cada día, cada momento, como una nueva oportunidad. Siempre hay algo hermoso por venir. Quería que esta fragancia capturara esa sensación de posibilidad, tan brillante y dulce”, compartió Selena Gomez en el comunicado de la marca.

¿A qué huele Rare Beginnings?

Rare Beginnings es una fragancia floral afrutada que inicia con notas frescas y luminosas. En la salida combina néctar de pera y pistacho, dos ingredientes que le dan un primer golpe dulce, verde y jugoso.

Después, el perfume evoluciona hacia un corazón floral con gardenia, jazmín y flor de loto, notas que refuerzan su lado más suave y femenino.

Selena Gomez lanzará una nueva fragancia Especial

Al final, la fragancia se asienta en una base de vainilla cálida, azúcar rosa y madera de cedro, pensada para dejar una sensación dulce y duradera en la piel. De acuerdo con la marca, el aroma puede permanecer hasta por 12 horas.

Rare Beauty también lanza nuevos bálsamos para combinar

Aunque Rare Beginnings puede usarse solo, Rare Beauty mantiene una de sus ideas principales dentro de la línea de fragancias: permitir que cada persona personalice su aroma.

Por eso, junto con el perfume llegarán dos nuevos bálsamos multiusos diseñados para mezclarse con la fragancia. El primero es Fruity Pear, pensado para añadir una capa fresca y jugosa. El segundo es Sweet Marshmallow, una opción más cremosa y dulce.

“Estos bálsamos multiusos están pensados para que la fragancia sea divertida y personal. Me encanta combinarlos con nuestros perfumes para adaptarlos a mi estado de ánimo”, explicó Gomez.

La cantante señaló que estas combinaciones pueden transformar la forma en que se percibe el perfume y añadirle una dimensión más personal.

Un frasco pensado para ser fácil de usar

Rare Beginnings conserva una característica importante de las fragancias de Rare Beauty: el diseño accesible del frasco. Al igual que el primer perfume de la marca, este envase fue desarrollado con apoyo de terapeutas de manos certificados e ingenieros de empaque.

La idea es que la aplicación sea más sencilla y cómoda para distintas personas, incluidas aquellas con dificultades de destreza o movilidad en las manos.

Además, la fórmula fue dermatológicamente probada y está pensada para pieles sensibles, de acuerdo con la marca.

Selena Gomez apuesta por una fragancia sobre nuevos inicios

Con Rare Beginnings, Selena Gomez no solo suma otro perfume a Rare Beauty; también refuerza el mensaje que ha acompañado a la marca desde su lanzamiento: productos de belleza pensados desde la emoción, la identidad personal y la posibilidad de sentirse cómodo con uno mismo.

El nombre de la fragancia juega con esa misma idea. Beginnings habla de inicios, cambios y oportunidades, un concepto que Gomez vincula con la forma en que intenta mirar cada día.

Entre notas de pera, pistacho, flores blancas, vainilla y cedro, Rare Beginnings busca convertirse en una fragancia para quienes quieren probar algo nuevo, aunque sea a través de un aroma.