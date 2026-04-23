¿Un Coachella de K-pop? Agencias planean hacer un festival de este género musical que busca competir a nivel global. ¿Te imaginas reunir a los mejores idols bajo un mismo escenario? ¡Podría ser posible!

Los fanáticos del K-pop han soñado con un evento que reúna a los grupos más grandes del mundo, sin las limitaciones de las giras individuales o las breves apariciones en festivales occidentales.

Ese sueño parece estar más cerca que nunca de materializarse. Las ‘Big 4’ que dominan la industria del entretenimiento en Corea del Sur, HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment, han decidido dejar de lado su feroz competencia para trabajar en un objetivo común: la creación de un festival de música masivo y global.

Al estilo de gigantes como Coachella en California o Glastonbury en el Reino Unido, las agencias buscan establecer una propiedad intelectual propia que no solo celebre la música, sino que se convierta en el epicentro cultural de la ola coreana.

Festival de K-pop tipo Coachella Coachella

¿Un Coachella coreano? Así sería el festival de K-pop

El “Coachella de K-pop” ya tiene un nombre tentativo: Fanomenon. Este término es un acrónimo creativo de las palabras "Fan" (fanático) y "Phenomenon" (fenómeno), subrayando que el motor principal de esta iniciativa es la devoción incondicional de los seguidores del K-pop.

La idea fue presentada originalmente por J.Y. Park, el legendario fundador de JYP Entertainment, quien visualiza este evento como un ecosistema donde la cultura coreana y el público global se fusionen de manera orgánica.

A diferencia de otros festivales organizados por promotoras privadas, Fanomenon cuenta con un respaldo estratégico de alto nivel. J.Y. Park, actuando como copresidente del Comité Presidencial sobre Intercambio de Cultura Popular, ha impulsado este modelo de cooperación público-privada.

El objetivo es que el gobierno coreano y las agencias trabajen de la mano para asegurar que el festival no solo sea un éxito comercial, sino una herramienta de diplomacia cultural que posicione a Corea del Sur como el destino turístico musical por excelencia.

Esta unión busca profesionalizar y expandir el alcance de sus artistas a una escala nunca antes vista, utilizando tecnología de punta y una infraestructura diseñada específicamente para las complejas producciones del género.

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¿Cuándo y dónde será el “Coachella de K-pop”?

La pregunta que todos los seguidores se hacen es cuándo podrán comprar sus boletos. Aunque la emoción es máxima, la planeación de un evento de esta magnitud requiere tiempo.

Las agencias ya han presentado los documentos necesarios ante la Comisión de Comercio Justo de Corea para formalizar su sociedad; se estima que la primera edición de Fanomenon se lleve a cabo en 2027 en Corea del Sur.

Lo más emocionante para el público internacional es que el plan no termina en Seúl, pues el festival planea convertirse en un evento itinerante que visite las principales capitales del mundo.

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¿Qué grupos podríamos ver en este festival?

Aunque el line-up oficial es un misterio que probablemente no se resolverá hasta que el proyecto sea oficial, el hecho de que las cuatro grandes agencias estén involucradas nos permite soñar con combinaciones épicas.

En un solo fin de semana, podrían presentarse artistas de HYBE, como BTS, TXT o LE SSERAFIM; de SM Entertainment, aespa, NCT o leyendas como Super Junior.

De JYP, desde Stray Kids hasta TWICE y de YG Entertainment, BABYMONSTER o incluso BLACKPINK.