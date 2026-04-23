Todo lo que se sabe sobre Amanecer en la cosecha y su historia en Panem

Por Karla Paola

Este 20 de noviembre llegará a cines la nueva película del director Francis Lawrence, Amanecer en la cosecha. Esta película es una precuela de la saga de Los Juegos del Hambre, basada en las novelas distópicas de Suzanne Collins del mismo nombre.

Hasta el momento solo se ha publicado un primer teaser de la película y un tráiler, en el que se explora el tono de la película y los actores encargados de encarnar a los personajes que ya conocemos de años atrás.

Protagonistas de la nueva entrega

El protagonista de esta nueva película será Haymitch Abernathy, interpretado por el actor Joseph Zada. En el pasado, este personaje fue interpretado por Woody Harrelson, y a través de su actuación conocimos a este individuo que es un sobreviviente más del sistema que le arrebató absolutamente todo y lo sometió a una violencia inimaginable, que incluso recayó en la bebida. Por otra parte, la actriz Mckenna Grace interpretó el personaje de Maysilee Donner, un papel que no se había visto antes en ninguna de las entregas de la saga. Este nuevo personaje es vital para la trama de la nueva película, ya que será aliada de Abernathy durante la quincuagésima edición de los Juegos del Hambre.

El regreso del amado personaje Effie Trinket es interpretado por la nominada al Oscar Elle Fanning. Maya Hawke, a quien recordamos como Robin en la serie de Netflix Stranger Things, dará vida a Wiress, persona que participó en la 75° edición de los juegos, así como Beetee, quien ahora fue interpretado por Kelvin Harrison Jr., y Lili Taylor como Mags. Quien dará vida al aterrador presidente Snow es Ralph Fiennes, conocido por ser Voldemort en la saga de Harry Potter. Jesse Plemons encarna a Plutarch Heavensbee, papel clave para la rebelión de los distritos en las películas En llamas y Sinsajo (parte 1 y 2). Por último, el presentador de televisión Caesar Flickerman es interpretado por el ganador del Oscar y actor en la aclamada serie Succession, Kieran Culkin.

Se espera que para esta nueva entrega de la historia de Collins regresen los trágicos amantes del distrito 12: Katniss Everdeen y Peeta Mellark, interpretados por los mismos actores que ya dieron vida a estos personajes, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Esto podría convertirse en realidad, ya que el libro cuenta con un epílogo y sería un detalle especial para todos los fans de esta historia.

Veinticuatro años antes de Katniss Everdeen

En el universo creado por Suzanne Collins, los Juegos del Hambre son un suceso que se lleva a cabo cada año en Panem, la nación a la que pertenecen los distritos y el capitolio. Estos juegos se realizan con el fin de someter a los distritos e infundir miedo para evitar rebeliones y que el capitolio conserve su posición de poder. De igual forma, es un recordatorio de la guerra que ganó el capitolio en contra de los distritos. En la película Balada de pájaros cantores y serpientes, precuela de la saga principal, se cuentan los inicios de esta práctica deshumanizante.

Cada 25 años se celebra una edición especial de los juegos, conocida como el Vasallaje de los Veinticinco, que reinventa reglas de los juegos para hacerlos más sensacionalistas. En el caso de la nueva película, estará situada durante el Vasallaje de los Veinticinco (50° edición de los juegos), antes de conocer a uno de los personajes femeninos más influyentes de los últimos años del cine y la literatura, Katniss Everdeen. Esta edición duplicó la cantidad de tributos, de 24 a 48, y la arena era mucho más letal que en ediciones anteriores.

Los adelantos que hasta el momento han salido de la película crearon mucha expectativa y emoción, por lo que muy probablemente rompa récords en taquilla. Es una tarea difícil superar las películas que cuentan la historia de Katniss Everdeen; sin embargo, esta nueva entrega tiene la oportunidad de sorprender a todos los fans que siguen consumiendo tanto los libros como las películas, a pesar de que ya han pasado 14 años del estreno de la primera película de esta saga tan querida.

«pev»