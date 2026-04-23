¿Ticketmaster canceló tus boletos? Miles de entradas de Harry Styles regresan a la venta

Las fans de Harry Styles que se quedaron sin entrada para sus conciertos en Nueva York podrían tener una nueva oportunidad. Ticketmaster confirmó que canceló miles de boletos adquiridos por revendedores y que estos volverán a ponerse a la venta al precio original.

La decisión no surge de la nada. La empresa detectó un patrón en la compra de entradas: el uso de múltiples cuentas falsas para evadir los límites de compra y luego ofrecer los boletos a precios inflados en reventa.

Miles de entradas de Harry Styles regresan a la venta por esta razón Captura de Pantalla

Ticketmaster detecta compras irregulares en conciertos de Harry Styles

El anuncio fue hecho por Saumil Mehta, presidente global de Ticketmaster, quien explicó que la compañía identificó operaciones diseñadas para acaparar entradas de los shows de Harry Styles en Nueva York.

“Hemos cancelado esos boletos”, señaló el ejecutivo en un comunicado.

Hay que destacar que, sin precisar la cifra exacta, dejó claro que se trata de miles de entradas que estaban en manos de revendedores.

Un punto clave en esta decisión es que, según la empresa, ninguno de esos boletos había sido transferido a fans reales, lo que permitió actuar sin afectar a quienes compraron de forma legítima.

Miles de entradas de Harry Styles regresan a la venta por esta razón IG harrystyles

Los boletos volverán a venderse al precio original

Tras la cancelación, Ticketmaster confirmó que esas entradas regresarán a la plataforma para su venta oficial. La diferencia es clara: ahora estarán disponibles sin sobreprecio.

De acuerdo con los datos compartidos, cerca del 19% de los boletos tendrá un costo de 50 dólares, mientras que el 77% estará por debajo de los 95 dólares. Ninguna entrada superará los 130 dólares, cifras muy alejadas de lo que suele verse en reventa.

Para quienes siguen de cerca a Harry Styles, esto representa una segunda oportunidad de acceder a los conciertos sin pagar cantidades desproporcionadas.

La nueva venta está programada para el 30 de abril, fecha en la que se liberarán los boletos recuperados.

Aunque el caso ha llamado la atención por tratarse de un artista con alta demanda, Ticketmaster aseguró que no es la primera vez que toma este tipo de medidas.

Según explicó Mehta, la empresa ha aplicado acciones similares en otras giras y planea repetirlas siempre que detecte prácticas que violen las reglas de venta.

El objetivo es claro: identificar a los revendedores, cancelar sus compras y bloquear sus cuentas de manera permanente.

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La reventa sigue evolucionando y Ticketmaster responde

El problema de la reventa no es nuevo, pero sí ha cambiado con el tiempo. De acuerdo con el propio ejecutivo, quienes buscan acaparar boletos han perfeccionado sus métodos, lo que obliga a la plataforma a ajustar sus sistemas constantemente.

El uso de herramientas digitales, cuentas automatizadas y compras masivas en segundos complica el control, especialmente en eventos de alta demanda como los conciertos de Harry Styles.

“Seguiremos mejorando”, señaló Mehta.

También destacó que su experiencia en el sector tecnológico ha influido en la forma en que Ticketmaster enfrenta estos desafíos.

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Harry Styles y el impacto de la demanda

La residencia de Harry Styles en Nueva York se ha convertido en uno de los eventos más buscados, lo que explica por qué la reventa encontró un terreno fértil en estos conciertos.

El interés por ver al exintegrante de One Direction en vivo sigue siendo alto, especialmente tras consolidar su carrera como solista con giras que suelen agotar entradas en cuestión de minutos.

Ese nivel de demanda es el que, en muchos casos, impulsa a los revendedores a intentar asegurar grandes cantidades de boletos para revenderlos a precios mucho más altos.