¡BIGBANG anuncia tour mundial por sus 20 años! ¿Vendrán a México?

¡BIGBANG anuncia tour mundial por sus 20 años! Los reyes del K-pop han vuelto para reclamar su trono. Durante su electrizante presentación en Coachella 2026, BIGBANG no solo incendió el escenario con sus clásicos, sino que anunció su regreso en una gira, ¿vendrán a México?

Si pensabas que el 2026 no podía ponerse mejor en cuanto anuncios de conciertos de K-pop, prepara la cartera, especialmente si eres V.I.P. El regreso de BIGBANG a los escenarios es el "reset" oficial de una de las agrupaciones más influyentes de la industria musical asiática.

Tras años de espera, servicios militares, salidas de integrantes, escándalos y una pandemia que canceló su debut en este mismo festival en 2020, G-Dragon, Taeyang y Daesung finalmente saldaron su deuda con el público internacional.

BIGBANG anuncia gira mundial en 2026 Coachella

BIGBANG anuncia gira mundial por sus 20 años

BIGBANG confirmó lo que se rumoreaba desde hacía meses: un tour mundial para celebrar sus 20 años en la industria musical del K-pop. Bajo el escenario de Coachella, los integrantes preparan un viaje global que promete ser "una locura", en palabras del mismísimo G-Dragon.

Daesung describió esta etapa como un "reset" para el grupo. Tras años de actividades individuales y cambios en la alineación, este regreso simboliza una nueva era. Y Taeyang confirmó:

No hemos terminado. Como nuestro nombre [indica], es solo el comienzo.

BIGBANG anuncia gira mundial en 2026 Coachella

¿Cuándo empezará la gira de BIGBANG?

Según sus propias palabras, BIGBANG comenzará su gira mundial a partir del mes de agosto de 2026.

¿Qué esperar del tour de BIGBANG?

Con dos décadas de trayectoria, BIGBANG dará un tour que arrancará con el mes de su debut original en 2006. Su regreso es una prioridad absoluta para YG Entertainment, su agencia.

El concierto en Coachella nos dio una probada de lo que vendrá, pues el setlist incluyó himnos como "Fantastic Baby", "Sober" y "Lies", pero también momentos íntimos con "Still Life", la balada de 2022 que marcó su último lanzamiento grupal con 4 integrantes.

Además, cada miembro tuvo su momento de gloria en solitario:

Taeyang deslumbró con "Ringa Linga" y anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Quintessence" para mayo.

G-Dragon tomó el control con su reciente éxito "Power".

Daesung aportó el toque único de trot con "Look at Me, Gwisun", demostrando la versatilidad que solo BIGBANG puede ofrecer.

BIGBANG anuncia gira mundial en 2026 Coachella

¿El tour mundial de BIGBANG podría venir a México?

Aunque las fechas exactas aún no se han desglosado, la etiqueta de "World Tour" ha encendido las alarmas en América Latina. México, siendo uno de los mercados más fuertes para el K-Pop actualmente, se perfila como una parada obligatoria para BIGBANG, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

Recordemos que la última vez que el grupo pisó tierras aztecas fue con el MADE World Tour en 2015, dejando una huella imborrable.

Taeyang expresó su profunda gratitud hacia los fans por su "paciencia y amor incondicional", prometiendo que la mejor forma de pagar esa deuda es a través de las actuaciones que están por venir en la gira mundial.