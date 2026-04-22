¡BTS podría prohibir la venta de mercancía "pirata" en sus conciertos en México! Esta postura no es solo una cuestión de dinero, sino de preservar la identidad visual de la banda; pero entonces, ¿qué pasará con la venta de merch fuera del Estadio GNP?

El fenómeno global de BTS ha trascendido la música para convertirse en un ecosistema económico sin precedentes. Sin embargo, este éxito ha traído consigo una sombra persistente: el mercado masivo de mercancía no oficial.

Para los mexicanos, el ritual de llegar al recinto y recorrer los puestos de merch pirata fuera del evento es casi tan importante como el concierto mismo, pero esta tradición podría estar bajo amenaza directa tras los recientes movimientos legales de HYBE, la agencia detrás de los siete ídolos de K-pop.

HYBE ha comenzado a implementar medidas preventivas en diversas regiones del mundo, buscando asegurar que los ingresos por licencias y diseño beneficien directamente a los artistas. ¿Será este el fin de los puestitos fuera del Estadio GNP durante los conciertos de BTS en México?

BTS podría prohibir la venta de mercancía "pirata" en sus conciertos Weverse Shop

¿Qué ha dicho HYBE sobre la venta de mercancía no oficial fuera de los conciertos de BTS?

La agencia HYBE no está jugando y, a través de un comunicado en redes sociales, se ha dejado claro que el uso no autorizado de los nombres, logotipos y retratos de los miembros de BTS será perseguido con rigor legal.

En dicho comunicado, HYBE señaló que así como lo hicieron durante los conciertos en Corea del Sur y Japón, durante las fechas del “World Tour Arirang” en Norteamérica, del 25 de abril al 20 de mayo, se monitoreará la zona alrededor de los recintos de conciertos de BTS.

Esto con la finalidad de detener la venta y distribución de mercancía no autorizada; así buscan proteger la propiedad intelectual del grupo y los intereses de ARMY.

De acuerdo con una demanda promovida por Hybe en Estados Unidos, la agencia solicita una orden de restricción temporal y una orden de incautación que autorice a los agentes de los demandantes, la policía local y estatal, y/o cualquier persona que actúe bajo su supervisión, a incautar y confiscar toda la mercancía pirata que se intente vender, distribuir o mantener para la venta.

Esta demanda se promovió para los shows en Tampa y las demás presentaciones en Estados Unidos de la gira actual, antes, durante y después de dichos conciertos.

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¿Esta decisión afectará a los conciertos de México?

Siguiendo la declaración de HYBE, México forma parte de las fechas de Norteamérica, por lo que se podría prohibir la venta de mercancía “pirata” en los conciertos de BTS si estas medidas se llevan a cabo.

Sin embargo, hasta el momento, esta medida no se ha especificado de forma legal en México. Pero de aplicarse la misma política que en Las Vegas o Los Ángeles, podríamos ver perímetros de seguridad de varios kilómetros donde solo se permita el acceso con productos autorizados.

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El negocio de la “merch pirata” afuera de los conciertos en México

La mercancía “pirata” o no oficial que se vende afuera de los conciertos en México ya es parte del folclor, tanto del evento como del lugar, incluso llegando a tener su propio tianguis a final de cada año.

La mercancía pirata ha funcionado históricamente como una alternativa para que todos los sectores sociales puedan portar los colores de su banda favorita. Y aunque en México se cuenta con leyes robustas de protección a los derechos de autor, su aplicación en el comercio ambulante fuera de los estadios siempre ha sido un "área gris".

Para muchos fans, comprar mercancía oficial y original puede representar un gasto prohibitivo, especialmente considerando los precios de importación.