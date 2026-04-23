Nodal en Aguascalientes: reaparece sin Ángela Aguilar y cantando ‘Vete Ya’

Christian Nodal reapareció públicamente la noche del 22 de abril de 2026 en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, en medio de la fuerte conversación mediática por una supuesta separación con Ángela Aguilar.

La presentación tomó relevancia porque fue su primera aparición importante tras varios días de rumores sobre crisis matrimonial, versiones de distanciamiento y especulaciones alrededor de una boda religiosa que presuntamente habría sido pospuesta.

Ausencia de Angela Aguilar en concierto de Nodal en Aguascalientes

Christian Nodal. Especial

El recinto lució lleno y con ambiente de alta expectativa. Muchos asistentes no solo fueron por el show, sino por ver cómo se presentaría Nodal ante la polémica. El cantante salió sonriente, relajado y con buena actitud, intentando enfocarse en la música pese al ruido alrededor de su vida privada.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia de Ángela Aguilar, quien en otras ocasiones había acompañado al artista o había sido tema recurrente en torno a su imagen pública. Su falta de presencia fue interpretada por muchos fans como una señal de que los rumores siguen vivos, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado una ruptura oficialmente.

En lo musical, Nodal armó un repertorio con varios de sus éxitos como “Adiós Amor”, “Probablemente” y “No te contaron mal”, además de otros temas coreados por el público. Sin embargo, el momento que más comentarios generó fue cuando interpretó “Vete Ya”, éxito popularizado por Valentín Elizalde. Por la letra del tema, usuarios en redes lo tomaron como una indirecta sentimental en medio del escándalo.

Canta ‘Un Vals’, pese a polémica

Otro instante clave fue cuando cantó “Un Vals”, canción que ya venía rodeada de controversia por su video musical y por las lecturas que algunos hicieron sobre supuestas referencias personales. Que la interpretara en vivo justo en este contexto aumentó todavía más la conversación digital.

Además del show, también se volvió viral un momento en primera fila con Adela Micha, quien asistió al palenque. Durante la presentación se saludaron efusivamente e incluso ella le entregó flores, gesto que sorprendió por antecedentes de polémicas entrevistas entre ambos.

¿Separados o no?

Ángela Aguilar. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado públicamente una separación. Lo que existe es una ola de rumores, pero de forma directa ninguno ha salido a decir “sí, estamos separados” o anunciar un rompimiento oficial.

Lo que sí ha ocurrido es que ambos han optado por guardar silencio frente a las versiones recientes. Ni en entrevistas ni en comunicados han aclarado el tema de manera frontal. Ese silencio ha alimentado más especulación, especialmente después de que Nodal reapareció solo en el Palenque de la Feria de San Marcos, sin Ángela acompañándolo.

Del lado de la familia Aguilar, Pepe Aguilar reaccionó indirectamente cuando le preguntaron sobre la supuesta crisis. Dejó ver que no sería portavoz de la vida privada de su hija, evitando confirmar o negar versiones. Es decir, tampoco hubo una postura oficial que respaldara los rumores.

En semanas anteriores, la pareja seguía proyectando normalidad en redes y actividades públicas, lo que contrasta con las versiones recientes. Incluso en 2025 todavía se hablaba de celebraciones privadas por su primer aniversario de casados.

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