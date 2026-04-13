El consejo que RM de BTS le dio a Tomorrow X Together

Llegar a 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns, el nuevo álbum de Tomorrow X Together, no fue nada fácil. Soobin, Taehyun, Yeonjun, Beomgyu y Hueningkai pasaron por momentos de dudas y ansiedad por el vencimiento del contrato con la compañía BIGHIT MUSIC, un vínculo que terminaron extendiendo gracias a los consejos de BTS.

Excélsior fue parte del showcase y presentación global para medios de comunicación del comeback de los chicos, una plática que se realizó desde el gimnasio Hwajeong de la Universidad de Corea del Sur en el Distrito Seongbuk y en la que detallaron algunos detalles sobre su permanencia con la compañía, la experiencia con BTS y más detalles del álbum cuyo primer sencillo de presentación es "Stick With You", cuyo videoclip también pudimos ver en avanzada.

¿Pero por qué necesitaron consejos de los BTS? Tomorrow X Together comenzó en 2019 y, en ese entonces, Yeonjun recordó que tenía la idea de que ser artista era bastante glamuroso, hasta que descubrió que la realidad es otra y dista mucho de los ideales, así que la mayoría de ellos tuvo que lidiar con preocupaciones y angustias que no podían externar, sin embargo, su experiencia en shows en vivos y con los ocho miniálbumes que ya sacaron han podido madurar por completo.

Entonces creímos que en la vida, la ansiedad es una emoción que la mayoría puede sentir. Y la mostramos en el disco con nuestra propia narrativa, porque todos los miembros del grupo son íntegros y con carácter, así que abordamos todo desde la mentalidad de trabajar duro por nuestros sueños”, dijo Yeonjun.

En medio de este andar, BTS estaba trabajando en su regreso con el disco y la gira mundial ARIRANG, y al ser hermanitos de la compañía HYBE, han podido crear una amistad importante en la parte profesional. Por eso, Tomorrow X Together fue de los grupos que asistieron a la primera fecha del regreso de BTS con todo y la tormenta que sacudió Goyang la semana pasada.

Yeonjun fue de los integrantes que más intervinieron durante la conferencia. BIGHIT MUSIC

Fui a ver a RM y me dijo: ‘No puedo creer que ya pasaron siete años. Han trabajado duro todo este tiempo’. Y sus palabras me dieron mucha fortaleza, en especial porque es una persona que transmite mucha tranquilidad”, recordó Taehyun.

Una vez que se abrió la conversación sobre su relación con BTS, un periodista local preguntó sobre su experiencia en aquella primera fecha del grupo en Goyang, lo que aprendieron del concierto y si creen que los Cortis, la banda junior del sello, ve a Tomorrow X Together como ejemplo a seguir durante su primer año como alineación.

Había mucho que aprender de ellos al ver el concierto, en especial porque no los había visto en mucho tiempo. Pero siguen siendo tan buenos. Estaba lloviendo y aunque la condición del escenario no era la mejor, ellos aprovecharon el clima para que sonara aún mejor. Y ahora que estamos de vuelta, quiero asegurarme que nuestros conciertos sean un gran trabajo.

Y sobre Cortis, sé que pronto volverán, son artistas excelentes y creo que no necesitan un consejo, porque son geniales, sólo les diría que se cuiden de las lesiones porque no son buenas. Espero que estén sanos”, expresó Hueningkai.

Beomgyu agreó a la conversación de BTS que él soñó con convertirse en idol porque veía los shows de los OT7, “Y me motivaban para trabajar mejor en los conciertos y las grabaciones. Siempre me dan muchos consejos y hay un impacto positivo de BTS”.

Beomgyu BIGHIT MUSIC

Intensos como "Stick With You"

Para llegar a las nuevas canciones: "Bed of Thorns", "Take me to Nirvana", "21st Century Romance", "So What" y "Stick With You", que estarán disponibles con con el lanzamiento de 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns, la banda tuvo entrevistas con el equipo creativo para repasar bastante de lo que han vivido a lo largo de todos estos años como banda.

“En los últimos siete años hemos trabajado muy duro en este viaje y no quiero decir que seamos como una gran presencia en la escena del K-pop, pero lo que sí quiero decir es que hay ciertas cosas que la gente espera de los ídolos del género. Algunos quieren baile, otros quieren voces, otros quieren conceptos geniales.

Personalmente creo que estamos cumpliendo con esos estándares en muchas facetas diferentes. Y tenemos nuestros propios colores distintivos. Esta vez, como es nuestra propia historia, si la dramatizamos demasiado, no se sentirá auténtica. Así que fue muy importante encontrar ese equilibrio. Y en el futuro, no estoy seguro, porque tendremos que entrevistarnos a nosotros mismos una vez más con un nuevo lanzamiento”, dijo Taehyun.

Todo el grupo presentó en vivo la coreografía e interpretación de "Stuck With You" BIGHIT MUSIC

Tomorrow X Together eligió "Stick With You" como sencillo de lanzamiento por ser una rola electropop intensa, con estribillo pegajoso y con vibes techno punk, según la descripción del conductor de la conferencia, pues representa la misma pasión con la que debutaron. Además, la letra cuenta cómo una persona se aferra a un amor que tiene los días contados.

Taehyun, quien suele ser un hombre de muchas palabras durante la promoción, explicó que cada uno de los miembros experimentó la ansiedad de una forma distinta y, al mismo tiempo, comunitaria. “Al no saber qué hacer con mi futuro, pude aprender más de mí mismo. Me conocí más a profundidad y pude hablar con otras personas sobre mí. Fue un momento para crecer y entender que quiero quedarme con este equipo tanto tiempo como podamos”, subrayó.

Hueningkai BIGHIT MUSIC

Kai comentó sentirse aliviado de superar la maldición de los siete años. Y, finalmente, Soobin, el líder de Tomorrow X Together mandó un mensaje a todo MOA (el fandom de la banda): “Vamos a dar lo mejor de nosotros y espero que este álbum traiga consuelo a aquellos que están dando lo mejor de sí a pesar de su ansiedad y duda”.