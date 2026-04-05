¡SEVENTEEN renueva contrato!; sus 13 integrantes seguirán juntos tras el servicio militar

SEVENTEEN anunció buenas noticias tras confirmar un momento clave para su futuro. Los 13 integrantes del grupo han decidido continuar trabajando juntos, asegurando la continuidad de una de las agrupaciones más sólidas de la industria.

El mensaje se dio en un momento muy importante, frente a miles de fans que han acompañado al grupo durante años. La conexión con su público fue evidente, ya que eligieron un concierto para compartir esta decisión, reforzando la cercanía que siempre han mantenido con su fandom, CARAT.

SEVENTEEN anuncia la renovación de su contrato

Durante la presentación final de “SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_' ENCORE”, celebrada el 5 de abril en el Estadio Principal Asiad de Incheon, el líder S.Coups fue el encargado de dar la noticia. En medio del concierto, se dirigió al público para hablar sobre el camino que han recorrido juntos.

“Pensar en que no habrá conciertos grupales por un tiempo me hizo reflexionar sobre los últimos 11 años”. Continuó: “Como muchos de ustedes probablemente saben, SEVENTEEN se acerca a algo importante. Sentimos que era justo compartir esto con ustedes (antes de) CARAT LAND, así que hablo en nombre de los miembros”.

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El rapero también mencionó la situación de algunos integrantes que actualmente cumplen con su servicio militar:

“En un momento como este, aunque Jeonghan, Wonwoo y Woozi, estén aquí, desearía que Woozi y Hoshi también pudieran estarlo”,

Finalmente, compartió el anuncio que generó emoción entre los asistentes:

“Tras profundas conversaciones entre nosotros, los trece decidimos renovar nuestros contratos. Permaneceremos en el mismo barco y seguiremos remando juntos con todas nuestras fuerzas. Gracias”.

Un mensaje que tranquiliza a los fans de SEVENTEEN

La decisión del grupo llega en un periodo donde existe incertidumbre dentro del K-pop debido a salidas recientes de algunos integrantes de ciertos grupos. Por ello, la confirmación de SEVENTEEN representa estabilidad para CARAT.

Aunque algunos miembros no pudieron estar presentes en el escenario debido a que cumplen con su servicio militar, el mensaje dejó claro que la decisión fue tomada de forma conjunta. Esto reforzó la idea de unidad que ha caracterizado al grupo desde sus inicios.

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SEVENTEEN: una trayectoria marcada por la constancia

Desde su debut el 26 de mayo de 2015 con el EP "17 Carat", SEVENTEEN ha construido una carrera sólida dentro del K-pop. Su estilo se ha distinguido por la participación activa de los integrantes en la creación musical y en las coreografías, lo que los ha llevado a consolidarse como un grupo autoproducido.

Uno de los aspectos más destacados de su historia es que, a lo largo de más de una década, han mantenido intacta su alineación original. Los 13 miembros: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon y Dino, han permanecido juntos sin cambios, algo poco común en la industria.

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Esta renovación de contrato representa la segunda ocasión en la que el grupo decide extender su vínculo con su agencia, tras haberlo hecho previamente en 2021.

El servicio militar y SEVENTEEN

Aunque en su última gira nueve integrantes de los 13 estuvieron presentes, Jeonghan, Wonwoo, Woozi y Hoshi se ausentaron de los escenarios debido a que cumplen con se servicio militar.

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Será en junio de este año cuando Jeonghan sea dado de baja, mientras que los otros tres integrantes se espera terminen su servicio militar en 2027.

Por otra parte, este año Mingyu y DK serían los siguientes integrantes de SEVENTEEN en comenzar su servicio militar, seguido de Seungkwan, Vernon y Dino, por lo que el grupo podría reunirse con sus 13 integrantes hasta 2030.

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Cabe señalar que Joshua, The 8, Jun y S.Coups no realizarían el servicio militar. Joshua por tener la nacionalidad estadunidense, mientras que The 8 y Jun por ser originarios de China. Finalmente, S.Coups, aunque sí es coreano, debido a una lesión en la rodilla, no podrá servir a su país, pero aprovechará este tiempo para someterse a una cirugía.

PJG