'ARIRANG' de BTS: lo que debes de saber de su nuevo disco antes de su estreno 

ARIRANG es el título del nuevo álbum con el que BTS marca su esperado regreso a la música como grupo completo. Después de varios años en los que sus integrantes se enfocaron en proyectos individuales y cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda vuelve a la escena musical con un proyecto que ya genera gran expectativa entre sus fans en todo el mundo.

Durante casi cuatro años, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook estuvieron alejados de los lanzamientos grupales. Sin embargo, el regreso de la agrupación se acerca y el anuncio de su nuevo disco ha despertado interés entre el fandom ARMY, que espera escuchar las nuevas canciones que formarán parte de esta producción.

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¿Qué incluirá el álbum ARIRANG de BTS?

El nuevo disco de BTS llegará con una amplia variedad de versiones y formatos. La compañía Big Hit Music compartió algunos detalles, aunque el concepto visual del proyecto todavía se mantiene con cierta discreción.

Se sabe que el álbum ARIRANG contará con un total de 14 canciones. Además, el lanzamiento tendrá diferentes ediciones pensadas tanto para quienes coleccionan material físico como para los fans que prefieren escuchar música en formatos digitales.

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Entre las versiones confirmadas se encuentran “ARIRANG Living Legend Ver.”, “Rooted in Korea Ver.” y “Rooted in Music Ver.”. También estará disponible la “Weverse Albums Ver.”, una edición más compacta que apuesta por un formato enfocado en lo digital y con un enfoque más ecológico.

El lanzamiento también incluye opciones especiales para coleccionistas. Entre ellas destacan vinilos en diferentes presentaciones, como versiones deluxe en blanco y negro y otras a color. Además, habrá ediciones grupales como “Group Red Vinyl” y “Modern Korea Vinyl”.

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Otra de las características que ha llamado la atención de los fans es que también se lanzarán vinilos individuales para cada integrante del grupo. Cada uno tendrá un color diferente asignado a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El significado detrás de ARIRANG

El nombre del álbum no fue elegido al azar. “ARIRANG” es una de las canciones folclóricas más conocidas de Corea y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una pieza muy representativa de la cultura del país.

Esta canción tradicional es considerada por muchos como un himno no oficial de Corea, ya que habla de sentimientos como la separación, la esperanza, la nostalgia y la resistencia. Su importancia cultural es tan grande que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

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Al utilizar este título para su nuevo disco, BTS conecta su regreso con una referencia cultural significativa para Corea. También representa un vínculo emocional con sus seguidores después del tiempo en que el grupo estuvo separado por compromisos individuales.

¿Cuándo se estrena ARIRANG de BTS?

El lanzamiento oficial del álbum está programado para el 20 de marzo, pero por la diferencia de horas en México podremos escucharlo a las 10:00 pm. A partir de ese momento, el disco estará disponible tanto en formato físico como en plataformas digitales de música.

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Los fans ya pueden pre-guardar el álbum en Spotify, lo que permitirá que las canciones aparezcan automáticamente en sus bibliotecas en el momento en que se publique oficialmente.

Lista de canciones del álbum ARIRANG

BTS compartió la lista de los temas que formarán parte de este nuevo disco. En total son 14 canciones incluidas en la producción:

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

They don´t know ‘bout us

One More Night

Please

Into the Sun

La canción principal del álbum será SWIM, tema que encabezará la promoción de esta nueva etapa musical del grupo.

En cuanto a la creación musical, algunos integrantes tuvieron una participación importante en la composición de los temas. RM, SUGA y J-Hope aparecen como los miembros con mayor composición mientras que Jungkook y Jimin también participaron como autores en algunas canciones.

Productores internacionales detrás del nuevo álbum de BTS

El proyecto cuenta con un equipo de producción amplio y con experiencia en éxitos internacionales. Entre los nombres más comentados están los Picard Brothers, conocidos por trabajar en canciones como Cuff It y Summer Renaissance de Beyoncé.

Otro productor involucrado es Tyler Spry, quien ha colaborado con artistas como Bad Bunny y Kygo en temas como Remind Me to Forget y Lose Somebody.

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También forma parte del equipo el colectivo PLUSS, que ha participado en canciones como HUMBLE. de Kendrick Lamar y Formation de Beyoncé.

Dentro del equipo aparece Ryan Tedder, líder de OneRepublic y compositor detrás de canciones como Halo de Beyoncé, Bleeding Love de Leona Lewis y Rumour Has It de Adele.

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En el ámbito del sonido urbano destaca Mike Will Made-It, productor de temas como We Can’t Stop de Miley Cyrus, Pour It Up de Rihanna y Turn On The Lights de Future.

El productor Diplo también forma parte del proyecto. El DJ ha estado detrás de éxitos globales como Lean On, Where Are Ü Now y Electricity.

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A esta lista se suma Flume, quien es conocido por su enfoque experimental en la música electrónica y por canciones como Never Be Like You.

Desde España participa El Guincho, productor reconocido por trabajar en Malamente de Rosalía.

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Otro nombre dentro del equipo es Jasper Harris, quien ha participado en One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa, además de Sacrifice de The Weeknd.

Finalmente, también aparece Nitti Gritti, productor de música electrónica conocido por su proyecto Badlands y por crear canciones con una gran energía.

PJG