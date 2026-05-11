Junior H comenta en La Mañanera por qué dejó los narcocorridos

Junior H, uno de los máximos referentes de la música regional mexicana en la actualidad, presentó la segunda edición del concurso “México Canta” este lunes 11 de mayo desde Palacio Nacional.

Durante su visita a la mañanera de Claudia Sheinbaum, el cantante habló sobre las razones por las que decidió alejarse de los narcocorridos.

Junior H admitió que tomó distancia de los corridos tumbados al considerar que ese tipo de canciones ya no aportaban al mensaje positivo que buscaba transmitir con su música.

Junior H admitió que tomó distancia de los corridos tumbados Cuartoscuro

“Fui creciendo y entendí que la música implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas”.

El cantante también reconoció que, al inicio de su carrera, sus letras no ayudaban a promover un mensaje de paz y unión. Sin embargo, aseguró que con el tiempo entendió el impacto que puede tener en millones de personas.

“Cuando te conviertes en referente, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y construyen su futuro”.

“La cultura de paz no significa dejar de encontrar la realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”.

Junior H y Majo Aguilar presentan “México Canta”

Majo Aguilar, intérprete mexicana de 31 años, y Junior H, de 26 años, participaron como invitados especiales en la Conferencia Matutina del 11 de mayo para anunciar la segunda edición de “México Canta”.

Claudia Curiel de Icaza informó que el registro para la primera etapa del concurso abrirá este 11 de mayo a través de una plataforma digital y permanecerá disponible hasta el 10 de junio en mexicocanta.gob.mx.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años. Los participantes deberán presentar canciones de regional mexicano que no hagan apología de la violencia.

Además, durante el anuncio realizado en Palacio Nacional se confirmó que el concurso aceptará solistas, duetos y grupos musicales.

El cantante también reconoció que, al inicio de su carrera, sus letras no ayudaban a promover un mensaje de paz Cuartoscuro

La final de “México Canta” será en el Auditorio Nacional

La gran final de “México Canta” se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde competirán los siete finalistas junto a un artista invitado. Durante el evento, el público será el encargado de elegir a los tres ganadores.