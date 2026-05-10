FGR destruye 430 mil cigarrillos ilegales y otros objetos del delito

Un cargamento de 430 mil cigarrillos, así 104 kilos 811 gramos de narcóticos y psicotrópicos, nueve mil 420 unidades de psicotrópicos en diferentes presentaciones y 16 mililitros de psicotrópicos, fueron destruidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

El organismo autónomo informó que realizó la primera jornada anual de destrucción de objetos del delito, en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Subunidad de Apoyo al Proceso Sustantivo (SUAPS).

En esta sesión también fueron destruidas 300 máquinas tragamonedas, 107 objetos diversos, armas hechizas y maletas.

El órgano autónomo detalló que la destrucción de narcóticos se realizó en el Campo de Tiro Esparta, en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes.

Por otra parte, la destrucción de las máquinas tragamonedas se realizó en una empresa procesadora de materiales, y la de los cigarrillos en las inmediaciones de una empresa especializada en el municipio de Tepezalá, en la misma entidad.

En la jornada de destrucción se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) para el traslado de los objetos.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), particularmente de la Policía Federal Ministerial (PFM) y Servicios Periciales, con especialistas en química forense, fotografía y video, así como agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, bajo la supervisión de personal del OIC, también colaboraron.

La destrucción se llevó a cabo en el Campo de Tiro Esparta en el municipio de Jesús María, Aguascalientes Foto: Especial

JCS