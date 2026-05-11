¿BTS en el Estadio Banorte en 2027? SUGA adelanta posible concierto en el recinto

BTS volvió a demostrar el enorme impacto que tiene en México luego de dar su último concierto del tour “ARIRANG” en la CDMX con un momento que emocionó a ARMY. Durante el último concierto en el Estadio GNP, SUGA dejó abierta la posibilidad de que la agrupación regrese para ofrecer un espectáculo en un recinto todavía más grande, señalando indirectamente al Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

La declaración del rapero rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, especialmente porque miles de fans no lograron conseguir boletos para las tres fechas que BTS ofreció en la capital mexicana. El comentario también tomó fuerza después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que el grupo tiene las puertas abiertas para regresar a México en 2027.

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SUGA de BTS habla sobre un concierto en el Estadio Banorte

La noche del 10 de mayo quedó marcada para ARMY por las palabras de SUGA durante el cierre de la gira en México. El rapero agradeció el apoyo recibido durante los tres conciertos y también reconoció a las personas que permanecieron afuera del recinto debido a la falta de entradas.

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“Así como este estadio está lleno de personas aquí dentro, me dijeron que también hay mucha gente afuera esperando. ¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos tenemos que presentarnos en ese lugar. Realmente me divertí mucho en estos tres días. Me llevo solo grandes recuerdos de México. ¡Chicos, muchas gracias!”, dijo SUGA durante el concierto.

Aunque el integrante no mencionó directamente el nombre del Estadio Banorte, las redes sociales rápidamente comenzaron a relacionar sus palabras con el recinto debido a que es el estadio más grande de México, con capacidad para más de 87 mil asistentes.

La gira “ARIRANG” confirmó el éxito de BTS en México

Las tres presentaciones de BTS en la Ciudad de México lograron reunir a más de 180 mil personas los días 7, 9 y 10 de mayo. El regreso de los siete integrantes después de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur provocó una alta demanda de entradas desde el anuncio de la gira.

La cantidad de fans que se reunió en los alrededores del estadio durante cada concierto dejó claro que el grupo podría llenar un recinto todavía más grande en una futura visita.

BTS en concierto en México X @bts_bighit

Durante los shows también incluyeron varios guiños especiales para el público mexicano. Sus bailarines aparecieron usando máscaras de luchadores, Jin utilizó la chamarra oficial del luchador Místico y el grupo interpretó “Airplane Pt. 2”, canción que menciona a la Ciudad de México.

Los integrantes también hablaron en español durante distintas partes del concierto y utilizaron expresiones mexicanas que emocionaron a los asistentes.

PJG