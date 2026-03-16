V de BTS llega a TikTok y rompe récord… ¡sin subir ni un solo video!

V de BTS volvió a demostrar el enorme impacto que tiene tras abrir una cuenta en TikTok que rápidamente se volvió tendencia entre sus fans. El artista surcoreano, cuyo nombre real es Kim Taehyung, consiguió millones de seguidores en muy poco tiempo. Lo más sorprendente es que este crecimiento ocurrió sin que el cantante publicara ningún video o contenido en su perfil.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la fuerza del ARMY, nombre que reciben los fans de BTS. Gracias a su organización y atención constante a los movimientos del grupo, los fans lograron identificar la nueva cuenta del artista en cuestión de horas y comenzaron a seguirla de inmediato.

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El rápido crecimiento de la cuenta de V en TikTok

La historia comenzó el 13 de marzo cuando algunos seguidores detectaron un nuevo perfil en TikTok con el nombre de usuario @tete_kimv. La cuenta no tenía foto de perfil ni publicaciones, lo que generó dudas en un inicio. Sin embargo, la autenticidad del perfil se confirmó poco después cuando Jungkook y J-Hope, compañeros de grupo de V y usuarios activos de TikTok, comenzaron a seguir la cuenta.

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A partir de ese momento, el descubrimiento se propagó rápidamente entre los fans de BTS en distintas partes del mundo. La reacción fue inmediata: miles de seguidores comenzaron a sumarse al perfil en cuestión de minutos, lo que provocó un crecimiento acelerado.

En menos de 24 horas, la cuenta ya había superado el millón de seguidores. Este ritmo continuó durante los días siguientes hasta alcanzar los 4 millones de seguidores el 16 de marzo, todo esto sin que el artista hubiera publicado todavía ningún video.

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La fuerza del ARMY en redes sociales

El rápido aumento de seguidores en la cuenta de V no es un hecho aislado dentro del universo de BTS. El grupo ha construido una de las comunidades digitales más activas del mundo, capaz de movilizarse rápidamente cada vez que ocurre algo relacionado con los integrantes.

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En esta ocasión, los fans detectaron la nueva cuenta luego de observar que Jungkook había comenzado a seguir el perfil. A partir de ese momento, miles de usuarios compartieron la información en distintas plataformas, lo que permitió que la noticia se expandiera a nivel global.

Además, el crecimiento del perfil también se explica por la expectativa que genera el artista. El hecho de que la cuenta esté vacía provoca curiosidad entre los usuarios, quienes deciden seguirla para no perderse el momento en que publique su primer video.

Los miembros de BTS que ya tienen TikTok

Aunque BTS mantiene una cuenta oficial del grupo en redes sociales, algunos integrantes han comenzado a crear perfiles personales en TikTok para interactuar con los fans y compartir contenido propio.

Entre los miembros que ya tienen presencia en la plataforma se encuentran Jungkook, quien fue uno de los primeros en abrir su cuenta y suele compartir retos de baile que rápidamente se vuelven virales.

J-Hope también se mantiene activo en TikTok, donde publica coreografías, momentos detrás de cámaras y contenido relacionado con su trabajo musical.

La incorporación de V como usuario de la plataforma ha generado gran expectativa entre los seguidores del grupo. Actualmente su cuenta es una de las que ha crecido con mayor rapidez dentro de TikTok.

Mientras tanto, muchos fans especulan que otros integrantes como RM, Jin, Suga y Jimin podrían abrir sus propias cuentas en el futuro, especialmente en momentos de promoción musical.

El regreso de BTS con el álbum ARIRANG

La apertura de la cuenta de V en TikTok ocurre en un momento clave para la banda. BTS se prepara para lanzar su nuevo álbum titulado "ARIRANG", cuyo estreno está programado para el 20 de marzo.

Este proyecto musical incluirá 14 canciones y aborda temas relacionados con la identidad cultural, la resiliencia y el camino que el grupo ha recorrido desde sus inicios en Seúl hasta convertirse en una de las bandas más influyentes del mundo.

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El álbum toma su nombre de “ARIRANG”, una canción tradicional coreana que es considerada un símbolo cultural del país. Por ello, el lanzamiento busca conectar la historia y la cultura de Corea con la trayectoria internacional de BTS.

Como parte de las actividades de promoción, el mismo día del lanzamiento se estrenará el sencillo principal titulado "SWIM".

Además, el 21 de marzo se realizará un evento especial llamado "The Comeback Live: ARIRANG", que tendrá lugar en la plaza Gwanghwamun de Seúl. Este espectáculo será transmitido en vivo a través de Netflix para que los fans de todo el mundo puedan seguir el regreso del grupo.

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PJG