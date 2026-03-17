BTS en Plaza Gwanghwamun: lo que debes saber del icónico escenario de su comeback

La Plaza de Gwanghwamun es uno de los lugares más representativos de Seúl y un punto que permite entender parte de la historia de Corea del Sur. Este espacio se ubica frente al palacio Gyeongbokgung y con el paso de los siglos se ha convertido en un sitio donde conviven la tradición, la cultura y la vida pública del país.

Hoy es un punto muy visitado por turistas y también un escenario donde se realizan eventos culturales, ceremonias históricas y actividades sociales. Dentro de poco, en este lugar se realizará el concierto que marcará el comeback de BTS a la música.

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La puerta Gwanghwamun y su relación con el palacio Gyeongbokgung

La puerta Gwanghwamun, que marca la entrada principal al palacio, ha sido testigo de momentos clave en la historia coreana. Desde ceremonias de la realeza hasta manifestaciones y espectáculos modernos, el área continúa siendo un espacio donde Corea del Sur muestra parte de su identidad al mundo.

El palacio Gyeongbokgung es uno de los complejos históricos más importantes de Corea del Sur. Su construcción comenzó en 1395 durante el reinado de Lee Seong-gye, fundador de la dinastía Joseon. Durante siglos, este palacio funcionó como el centro del poder político y administrativo del reino.

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El recinto cuenta con cuatro accesos principales que se distribuyen según los puntos cardinales. Gwanghwamun se encuentra al sur; Sinmumun al norte; Yeongchumun al oeste; y Geonchunmun al este. Entre todas estas entradas, Gwanghwamun es la más grande y también la más conocida.

Más que una simple puerta, esta estructura se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Seúl. Su diseño incluye una base de piedra sólida sobre la cual se levanta un pabellón con doble techo. En la parte frontal se encuentran tres grandes arcos que funcionaban como accesos al palacio. Además, los aleros están decorados con pinturas tradicionales que reflejan el estilo artístico de la época.

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El uso ceremonial de la entrada principal

Durante la dinastía Joseon, la utilización de los accesos del palacio estaba regida por normas muy claras. El arco central de Gwanghwamun estaba destinado únicamente al rey cuando ingresaba al recinto. Mientras tanto, el príncipe heredero y los funcionarios del gobierno utilizaban los arcos laterales.

Dentro de la puerta también existía una campana que cumplía una función importante para la ciudad. Su sonido marcaba el paso del tiempo y anunciaba las horas a los habitantes, lo que reforzaba el carácter ceremonial y administrativo del lugar.

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Elementos arquitectónicos y simbolismo cultural

El diseño de Gwanghwamun refleja características típicas de la arquitectura del periodo Joseon. Uno de los aspectos más llamativos es su techo de dos niveles sostenido por vigas de madera. Estas estructuras están decoradas con colores intensos, predominando el verde.

La decoración sigue el estilo tradicional llamado dancheong, una técnica ornamental que tiene dos funciones. Por un lado protege la madera del clima y del desgaste, y por otro transmite significados artísticos y espirituales dentro de la arquitectura tradicional coreana.

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En la entrada también se pueden observar esculturas conocidas como haechi. Estas criaturas mitológicas están asociadas con la justicia y la protección. En la tradición coreana se cree que ayudan a proteger contra incendios y energías negativas, por lo que su presencia en la puerta simboliza resguardo y equilibrio.

La combinación de estos elementos convierte a Gwanghwamun en algo más que una estructura histórica. Representa una mezcla entre arquitectura, creencias tradicionales y valores culturales que forman parte de la identidad de Corea.

La Plaza de Gwanghwamun como escenario histórico y cultural

A lo largo del tiempo, la zona frente al palacio también se ha transformado en un espacio importante para la vida pública del país. La avenida Sejong-daero comienza en la Plaza de Gwanghwamun, un lugar que ha sido testigo de distintos momentos históricos.

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Este sitio ha vivido cambios políticos, periodos de ocupación extranjera y movimientos sociales. También ha sido escenario de protestas ciudadanas y celebraciones públicas que reflejan las transformaciones de Corea del Sur.

Actualmente, el área combina historia con actividades culturales. Entre las atracciones más conocidas se encuentran las recreaciones de la ceremonia del cambio de guardia real, que permite a los visitantes conocer tradiciones del pasado.

Restauración y recuperación histórica

Uno de los proyectos más importantes relacionados con este lugar fue la restauración de Gwanghwamun que concluyó en 2010. El objetivo principal de esta renovación fue recuperar el uso de técnicas y materiales tradicionales en la construcción.

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Además, el proyecto buscó colocar nuevamente la puerta en su posición original y respetar el eje central del palacio Gyeongbokgung. Como parte de este proceso también se reconstruyó la plataforma ubicada al norte del palacio.

Durante la dinastía Joseon, este espacio era utilizado por el rey para dirigirse directamente al pueblo. Sin embargo, la estructura fue destruida durante el periodo de colonización japonesa.

El lugar elegido para el comeback de BTS

Con el paso del tiempo, la Plaza de Gwanghwamun ha pasado de ser un centro del poder real a convertirse en un lugar abierto para la sociedad. Hoy combina historia, turismo, cultura y entretenimiento.

Incluso en la actualidad sigue siendo escenario de eventos importantes. Uno de los más recientes está relacionado con el regreso de BTS.

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Sobre la elección de este lugar para un evento de gran alcance, un representante de Big Hit explicó a medios locales:

“Se seleccionó Gwanghwamun precisamente por ser el espacio que mejor representa la identidad coreana”.

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Esta respuesta se relaciona a lo que podríamos escuchar en el nuevo disco de BTS, ya que el álbum lleva por nombre “ARIRANG”, el cual hace referencia a la canción folclórica más emblemática de Corea que es considerada un himno. Este canto fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

PJG