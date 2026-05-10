BTS regresó a su debut en el segundo concierto en México con lucha libre y looks vaqueros

BTS volvió a convertir a la Ciudad de México en una fiesta morada durante la segunda noche de su gira “ARIRANG” en el Estadio GNP. A diferencia del primer show que dieron los idols el pasado 7 de mayo, en el que salieron al escenario alrededor de las 20:10 de la noche, este sábado salieron puntuales.

Ya con el estadio completamente lleno, las luces se apagaron poco después de las 20:00 horas. El escenario de 360 grados permitió que prácticamente todos los asistentes pudieran ver de cerca a los integrantes en distintos momentos del concierto. El grito colectivo fue tan fuerte que durante varios segundos resultaba imposible escuchar otra cosa.

BTS en concierto en México X @bts_bighit

Uno de los temas más comentados antes del inicio del show era la reciente visita de SUGA, Jimin, Jungkook y Jin a una función de lucha libre. Las fotografías de los integrantes usando máscaras mexicanas ya circulaban por redes sociales desde la noche anterior y muchos fans esperaban alguna referencia durante el concierto.

La sorpresa comenzó incluso antes de que BTS apareciera oficialmente en el escenario. Durante la prueba de sonido, algunos asistentes alcanzaron a observar a Jungkook y Jin jugando mientras simulaban movimientos de lucha libre.

BTS Cortesía BigHit Music

Pero ya en el escenario, “Hooligan” abrió oficialmente la noche y desde el primer minuto quedó claro que BTS tenía preparada una sorpresa especial para México. Los bailarines aparecieron usando máscaras inspiradas en luchadores mexicanos y el estadio explotó en gritos.

Un concierto lleno de detalles para México

Aunque BTS acostumbra adaptar ciertos elementos de sus conciertos dependiendo del país que visitan, lo ocurrido en la segunda fecha en Ciudad de México se sintió especialmente cercano. Durante varias partes del show, los integrantes hablaron en español para agradecer el cariño recibido por los fans mexicanos.

Cada frase provocaba una reacción inmediata. Bastaba escuchar un “gracias”, “los amo” o “griten más fuerte” para que el estadio entero respondiera y lightsticks moviéndose al mismo tiempo. La imagen desde las gradas era impresionante: un mar completamente morado iluminando cada rincón del recinto.

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El escenario también ayudó a que la experiencia se sintiera más cercana. Las pantallas gigantes mostraban constantemente expresiones de los integrantes, pequeños juegos entre ellos y momentos espontáneos que hacían sentir el show mucho más especial.

Hubo instantes donde BTS simplemente caminaba alrededor del escenario saludando al público mientras miles de personas intentaban grabar el momento perfecto con sus celulares. Sin embargo, más allá de las cámaras, lo que dominaba era la emoción de quienes llevaban años esperando ver nuevamente al grupo en México.

Jin y el guiño que volvió locos a los fans

Uno de los momentos que ocasionó que los gritos retumbaran por el recinto ocurrió cuando el grupo interpretó “Butter”. Mientras la canción avanzaba y el público cantaba cada palabra, Jin apareció usando una chaqueta que inmediatamente llamó la atención de los asistentes.

Facebook Oh My Dramas Blog / @alittlebraver92

Los fans reconocieron rápidamente que se trataba de la emblemática chamarra utilizada por Místico durante la función del CMLL a la que asistieron algunos integrantes de la agrupación. Dicha chaqueta en color blanco muestra el logo de BTS, el nombre de cada uno de sus integrantes, así como sus autógrafos.

La conexión entre BTS y la cultura mexicana seguía apareciendo de manera inesperada durante distintas partes del concierto.

V volvió a robarse las miradas

Si hubo alguien que constantemente provocó reacciones entre los asistentes, fue V. Desde el primer concierto en Ciudad de México ya se había convertido en tendencia después de sorprender al público mientras comía una banderilla dentro del recinto. Para la segunda fecha, Taehyung volvió a protagonizar uno de los momentos más comentados.

Durante “IDOL”, mientras los integrantes recorrían el estadio GNP para acercarse a los fans, V tomó un algodón de azúcar mientras seguía saludando al público. El momento duró apenas unos segundos, pero bastó para que miles de personas comenzaran a gritar y grabar.

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La escena rápidamente recordó lo sucedido en la primera noche, lo que ocasionó que en la segunda fecha, el puesto contara con cientos de ARMYs tratando de comprar una banderilla.

Las canciones sorpresa regresaron al debut de BTS

Uno de los momentos más esperados de cada fecha del “ARIRANG Tour” son las canciones sorpresa. Los fans saben que BTS reserva una parte especial del concierto para interpretar dos temas diferentes en cada presentación, así que la expectativa siempre es enorme.

En esta segunda noche en México, las elegidas fueron “We Are Bulletproof Pt.2” y “Just One Day”. Apenas comenzaron los primeros acordes, el estadio reaccionó de inmediato.

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“We Are Bulletproof Pt.2” hizo que muchos fans se transportaran en el tiempo y regresaran al 2013, año en el que debutó BTS. Este tema fue su segundo sencillo, el cual está incluido en su disco 2 Cool 4 Skool y que nos mostró a un Bagntan Sonyeondan con vibras hip hoperas, que aún conservan en “ARIRANG”.

SUGA y su inesperada confesión sobre la lucha libre

Casi al finalizar el concierto, cuando SUGA ofreció un pequeño discurso para despedirse de sus fans mexicanos, el rapero habló sobre su gusto por la lucha libre y sorprendió a miles de personas con una confesión inesperada.

El rapero contó que durante su etapa en secundaria administró un fancafe en línea relacionado con la lucha libre. La revelación provocó gritos inmediatos dentro del estadio, especialmente después de todo el contexto que se había construido alrededor de la visita a la Arena México.

Además, SUGA mencionó que sigue especialmente la WWE y habló sobre Rey Mysterio y Eddie Guerrero como algunos de sus luchadores favoritos. El comentario fue recibido con una ovación enorme por parte del público mexicano debido a la importancia de ambos nombres dentro de la lucha libre internacional.

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Por si fuera poco, SUGA prometió a ARMY que BTS regresaría, aunque no reveló una fecha, eso fue suficiente para ilusionar a todos los que aman al grupo y que esperan verlos de nuevo en tierras mexicanas.

J-Hope, hermano, ya eres mexicano

Durante la primera fecha de BTS, J-Hope fue uno de los integrantes más ovacionados por los fans mexicanos, esto debido a que ‘Hobi’ ha demostrado una gran conexión y cariño con México.

Y en el segundo concierto, el rapero volvió a demostrarlo al pronunciar durante su discurso: “J-Hope, hermano, ya eres mexicano”, lo que desató los gritos de euforia.

La banda sudcoreana BTS ya se encuentra en México para ofrecer sus conciertos. Especial

Jung Hoseok mencionó que estaba agradecido por el amor que ha recibido y comentó que sus fans son su amor y esperanza.

Más allá del espectáculo, el concierto terminó convirtiéndose en una experiencia donde miles de personas compartieron emociones, recuerdos y canciones que han acompañado distintas etapas de sus vidas.

Para muchos fans, no fue solamente otro concierto de BTS en México. Fue una noche que seguramente quedará entre las más especiales para ARMY en el país.

PJG