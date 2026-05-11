J-Hope y V de BTS celebran el Día de las Madres en México; ¡Tae brindó con una fan!

V y J-Hope de BTS dejaron momentos especiales durante la última presentación de la agrupación en México, la cual coincidió con la celebración del Día de las Madres este 10 de mayo.

La despedida de BTS del público mexicano estuvo llena de momentos que rápidamente se hicieron virales. Desde publicaciones en Instagram hasta mensajes en pleno concierto que hicieron que ARMY sintiera una conexión especial con los idols.

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J-Hope compartió un mensaje especial para las mamás

Antes de que comenzara el último concierto de BTS en México, J-Hope utilizó sus redes sociales para felicitar a las madres en su día. El cantante publicó una historia en Instagram donde aparece sosteniendo globos metálicos con la frase “Happy mothers day”.

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La publicación estuvo acompañada por la canción “MAMA”, tema que interpreta el idol y fue dedicado a su mamá. Aunque el clip fue corto, las ARMY reaccionaron rápidamente y destacaron el detalle del artista previo a subir al escenario del Estadio GNP.

V felicitó a las madres mexicanas durante el concierto

Ya en pleno show, V también dedicó unas palabras a las mamás presentes y a todas las madres mexicanas. El integrante aprovechó un momento del concierto para agradecer y felicitar a quienes celebraban este 10 de mayo.

"Por cierto, hoy es Día de los Madres, ¿ya las felicitaron? Gracias por habernos criado, ¡felicidades mamás! Las amamos. México, fue una gran suerte poder estar aquí con ustedes", dijo.

V pidió una cerveza y brindó con una fan

Además de sus mensajes para las mamás, V protagonizó varios momentos inesperados durante las presentaciones de BTS en México. Mientras interpretan “IDOL”, los integrantes suelen recorrer algunas zonas del estadio y convivir más de cerca con los fans.

Durante la primera fecha, el cantante se acercó a un puesto para pedir una banderilla. En el segundo concierto sorprendió con un algodón de azúcar que más tarde regaló a una fan.

V sorprendió de nuevo con su gesto en pleno concierto Especial

Sin embargo, el momento que más comentarios generó ocurrió en el último show, cuando V decidió detenerse en un puesto de bebidas para pedir una cerveza.

En distintos videos compartidos en redes sociales se observa al idol tomando la bebida y después acercándose a una sección del estadio para brindar con una fan que también tenía una cerveza.

La gira de BTS seguirá en Estados Unidos y Europa

Luego de terminar sus conciertos en México, BTS continuará con las próximas fechas de su gira “ARIRANG Tour”. El grupo viajará a Estados Unidos para realizar siete presentaciones.

Tres conciertos están programados en el Stanford Stadium, mientras que otros cuatro se llevarán a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Posteriormente, la agrupación continuará su recorrido por Europa con fechas en España, Bélgica, Inglaterra y Alemania.

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PJG