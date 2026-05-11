¿Habrá ‘Hocus Pocus 3′? Esto reveló Disney sobre el futuro de las hermanas Sanderson

Disney volverá a reunir a las hermanas Sanderson en una nueva película de Hocus Pocus. De acuerdo con información publicada por Deadline, Hocus Pocus 3 ya comenzó su etapa inicial de desarrollo y contará nuevamente con Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy en sus papeles originales.

Y es que desde 2023 se viene escuchando que habrá otra película de Hocus Pocus. En ese entonces, Sean Bailey, quien dirigía la producción en Disney, confirmó que ya estaban planeando una tercera parte después de ver el éxito que tuvo la segunda entrega.

De acuerdo con Deadline, la producción logró cerrar varios acuerdos importantes, lo que permitió que el proyecto volviera a avanzar. Aun así, como la película apenas está en sus primeras fases, todavía no se conocen detalles sobre la historia que tendrá.

Disney volverá a reunir a las hermanas Sanderson Disney Plus

Hocus Pocus 3 podría llegar a los cines

A diferencia de Hocus Pocus 2, que debutó directamente en Disney Plus, la nueva entrega podría estrenarse en salas de cine, una decisión que refleja el interés que la saga sigue generando entre los fans.

El regreso de la franquicia tomó fuerza gracias al buen resultado que tuvo Hocus Pocus 2 en 2022. La película logró un gran impacto en streaming al sumar 2.7 mil millones de minutos reproducidos durante su primer fin de semana. Además, lideró las listas de Nielsen y se convirtió en el estreno original más visto de Disney+ en sus primeros días dentro de la plataforma.

Por su parte, Jen D’Angelo, responsable del guion de la segunda película, comentó que el equipo creativo sigue trabajando en nuevas ideas para Hocus Pocus 3. Entre los planes se encuentran nuevas historias, personajes y el desarrollo de la trama relacionada con la “madre bruja” que apareció en la entrega anterior.

Hocus Pocus 3 ya comenzó su etapa inicial de desarrollo Disney Plus

De fracaso en taquilla a clásico de Halloween

La historia de Hocus Pocus, conocida en Hispanoamérica como Abracadabra, empezó en 1993 con la cinta dirigida por Kenny Ortega. La película se desarrolla en Salem durante Halloween y sigue a tres brujas del siglo XVII: Winifred, Sarah y Mary, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

Todo comienza cuando un adolescente las revive por accidente después de encender la famosa vela de la llama negra.

Las brujas buscan quitarles la energía a los niños de Salem para poder vivir para siempre. Esto provoca varios problemas en el pueblo, mientras un grupo de jóvenes trata de frenarlas antes de que salga el sol.

El elenco original también contó con Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw y Sean Murray. Aunque la película reunió a varios actores conocidos, en su estreno tuvo opiniones divididas y no logró buenos resultados en taquilla, lo que terminó generando pérdidas para Disney.

Con los años, la película encontró una nueva vida gracias a las transmisiones que se hacían cada temporada de Halloween, sobre todo en canales como Disney Channel y Freeform. Poco a poco, eso ayudó a que se convirtiera en una cinta de culto, ganando cada vez más seguidores y aumentando su popularidad en cada época de Halloween.

Hocus Pocus 3 podría llegar a los cines Disney Plus

Después de casi 30 años, Disney lanzó Hocus Pocus 2 en 2022 bajo la dirección de Anne Fletcher. La historia se desarrolla 29 años después de la primera película y muestra el regreso de las hermanas Sanderson, quienes vuelven con intenciones de cobrar revancha.

En esta nueva historia, otro grupo de adolescentes, interpretados por Whitney Peak, Belissa Escobedo y Lilia Buckingham, debe enfrentarse a las hermanas Sanderson antes de que provoquen problemas en Salem.

Además, la película profundiza más en la historia de las brujas y muestra parte de su pasado siglos atrás.