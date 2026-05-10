Recuperan en Iztapalapa auto de alta gama robado en Naucalpan

Durante un cateo en un inmueble de Iztapalapa realizado por autoridades locales y federales se logró recuperar un automóvil de alta gama valuado en aproximadamente un millón de pesos, el cual fue robado en el municipio mexiquense de Naucalpan, Estado de México.

También fueron detenidas dos personas y asegurados seis juegos de placas con reporte de robo y un engomado de verificación vehicular, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

“En seguimiento a una denuncia por el robo de un automóvil de alta gama, ocurrido el pasado 1 de mayo, en calles de la colonia Bulevares, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, oficiales de la SSC implementaron trabajos de investigación e inteligencia y ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa, aseguraron seis placas de circulación con reporte de robo, un engomado de verificación vehicular y un vehículo con reporte de robo”, informó la dependencia en un comunicado.

El cateo se realizó en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

“Después de recibir la alerta, por parte de policías municipales, del robo de un vehículo valuado en más de un millón de pesos, en el estacionamiento de un restaurante en la avenida Lomas Verdes, los uniformados realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia con el apoyo de personal de los Centros de Comando y Control Oriente y Norte.

“Fue así que identificaron un vehículo color negro, también de alta gama, con placas de circulación sobrepuestas que, al parecer, sirvió como muro durante el robo y fue visto cuando circulaba en distintas zonas de la alcaldía Iztapalapa”, relató la SSC.

Como resultado de los trabajos de investigación y vigilancia, los policías localizaron un inmueble ubicado en la calle José María Vallejo, en la colonia Guadalupe, de la alcaldía Iztapalapa, donde se supo que el vehículo color negro se encontraba estacionado; por ello, los datos de prueba obtenidos fueron presentados por un agente del Ministerio Público y a un Juez de Control, quien otorgó la Orden de Cateo para intervenir en el domicilio, agregó.

“Para dichas acciones se implementó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia, en estricto apego al protocolo de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

“En el lugar, fueron detenidos un hombre y una mujer, de 35 y 43 años respectivamente, y aseguraron cinco placas de circulación del Estado de México con reporte de robo activo, un automóvil color negro con placas sobrepuestas que tienen reporte de robo activo en la Ciudad de México y una constancia de verificación vehicular también con reporte de robo”, indicó.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

El inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

El automóvil de alta gama valuado en aproximadamente un millón de pesos Foto: Especial

JCS