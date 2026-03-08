SUGA fuera de BTS: las colaboraciones que muestran su talento como productor

SUGA, rapero y productor de BTS, ha demostrado que su talento musical va mucho más allá de su trabajo dentro del grupo. Con su nombre real Min Yoongi o bajo su proyecto solista Agust D, el artista ha participado en distintas colaboraciones con músicos de Corea del Sur y del extranjero, desempeñándose como productor, compositor o rapero invitado.

Con el paso de los años, su capacidad para crear éxitos ha hecho que en la industria musical coreana algunos medios lo describan como una especie de “mano de Midas”, ya que varios de los proyectos en los que participa terminan destacando en listas musicales y plataformas digitales.

suga

Las colaboraciones de SUGA con otros artistas

“SUGA’s Interlude” – Halsey

Una colaboración relevante ocurrió en 2019 cuando SUGA trabajó con la cantante estadounidense Halsey en Suga's Interlude, una canción incluida en el álbum Manic de la famosa.

Instagram

El tema presenta una base de piano con una atmósfera introspectiva, sobre la cual SUGA interpreta un rap que reflexiona sobre la fama, las expectativas y la búsqueda de satisfacción personal.

Los cantantes colaboraron nuevamente en el 2023 con el tema “Lilith”, además, Halsey también ha trabajado con BTS, ya que cantó junto al grupo el tema “Boy with Luv”.

“Eight” – IU

Una de las colaboraciones más recordadas de SUGA es Eight, tema interpretado por IU y lanzado el 6 de mayo de 2020. En esta canción, el integrante de BTS participó como productor, compositor y rapero invitado.

Instagram

La pista combina sonidos pop con influencias rock y aborda temas como la nostalgia, el paso del tiempo y los recuerdos de juventud.

Cabe mencionar que para el proyecto de solista de SUGA como AGUST D, los idols volvieron a trabajar para el tema “People Pt. 2”, incluido en el álbum D-DAY del 2023.

“Girl of My Dreams” – Juice WRLD

El hip-hop internacional también ha contado con la participación del artista. En 2021, SUGA colaboró con el rapero estadounidense Juice WRLD en la canción Girl of My Dreams.

Instagram

La pista fue publicada el 10 de diciembre de 2021 como parte del álbum póstumo Fighting Demons. El tema combina versos en inglés y coreano y refleja el estilo emocional característico de ambos artistas.

“That That” – Psy

En 2022, el productor volvió a llamar la atención con su participación en That That, sencillo del cantante surcoreano Psy.

Instagram

El tema fue publicado el 29 de abril de 2022 como sencillo principal del álbum Psy 9th. En este proyecto, SUGA no solo apareció como artista invitado, sino que también participó en la escritura y producción de la canción.

PJG