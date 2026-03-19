¿A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS? ¡Prepárate para el regreso del siglo!

¡El momento llegó, ARMY! Te contamos a qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS en México, ¡no te lo pierdas! Tras más de cuatro años de espera, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vienen a reclamar su puesto en el K-pop con su nuevo álbum de estudio.

Este lanzamiento no es solo una adición a su discografía; es el símbolo de una promesa cumplida, el cierre de un ciclo de ausencia y el inicio de una era que promete redefinir el sonido global una vez más.

Desde que se anunció el título, las redes sociales han sido un hervidero de teorías y emoción. ‘ARIRANG’, nombrado en honor a la canción folclórica más emblemática de Corea del Sur, sugiere un retorno a las raíces de BTS.

La narrativa del álbum se centra en el reencuentro, capturando la esencia de lo que significa ser BTS en 2026: maduros, resilientes y más unidos que nunca. Entonces, ¿a qué hora podrás escuchar el comeback de BTS? ¡Te contamos!

¿A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS? X @seokjinfile

¿A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS? Horarios oficiales

El lanzamiento global de ‘ARIRANG’ está programado oficialmente para el 20 de marzo de 2026 a las 1:00 p.m. KST (Hora Estándar de Corea). Debido a la diferencia de horas, en la mayor parte de América Latina el estreno ocurrirá entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de marzo.

Jueves 19 de marzo de 2026:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 11:00 p.m.

Viernes 20 de marzo de 2026:

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12:00 a.m. (Medianoche)

12:00 a.m. (Medianoche) Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia): 1:00 a.m.

Tip para ARMY: Se recomienda conectarse a las plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, YouTube) al menos 15 minutos antes para evitar colapsos por el alto tráfico de usuarios que se espera durante el primer segundo del lanzamiento.

¿A qué hora se estrena ‘ARIRANG’ de BTS? Spotify

¿A qué hora se estrena ‘SWIM’, el sencillo de ‘ARIRANG’?

El sencillo que será el promocional del comeback de BTS, ‘SWIM’, será estrenado a la misma hora que el álbum; es decir, solo checa los horarios anteriores. Podrás ver el video musical en YouTube y, de hecho, ya puedes activar la notificación para que no se te pase.

La recomendación es que estés en el MV dos minutos antes en la plataforma, ya que probablemente habrá algún video con sorpresa por parte del grupo.

De acuerdo con BigHit Music, ‘SWIM’ ha sido descrito como una metáfora de la navegación a través de tiempos difíciles para finalmente emerger en aguas tranquilas. El video promete ser una obra cinematográfica con referencias visuales a su trayectoria de más de una década.

¿Qué se sabe de ‘ARIRANG’?

El nombre del álbum no fue elegido al azar. El "Arirang" es considerado el himno no oficial de Corea, una melodía que habla de superación, nostalgia y la conexión inquebrantable de un pueblo.

Al titular así su quinto álbum de estudio tras el servicio militar, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook están enviando un mensaje claro: su identidad coreana es la base de su éxito global.

El álbum consta de 14 canciones inéditas que exploran diversos géneros, desde el hip-hop introspectivo hasta el pop de estadio que los caracteriza. Se sabe que los miembros tuvieron una participación sin precedentes en la producción y composición de algunas canciones.

¿Qué otros eventos habrá por el regreso de BTS?

Además de ‘ARIRANG’, BTS celebrará su regreso a la música con dos eventos grandes más: un concierto en Netflix, “The Comeback Live | ARIRANG”, que se transmitirá a nivel mundial y en vivo, el próximo 21 de marzo de 2026, desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl.

Y además, para ARMY que quiere conocer el proceso creativo detrás de las cámaras, el 27 de marzo se estrenará en Netflix un documental detallado sobre la grabación de ‘ARIRANG’ en Los Ángeles y Seúl, mostrando los desafíos de volver a trabajar juntos como grupo completo después de sus proyectos individuales.

Prepara tu ARMY Bomb, despeja tu agenda y únete a la marea púrpura que está a punto de inundar el mundo con el lanzamiento de ‘ARIRANG’ de BTS.