Del primer álbum a 'ARIRANG': ¿cuántos discos tiene BTS en total?

BTS es actualmente uno de los grupos más reconocidos del K-pop a nivel mundial. La banda surcoreana ha logrado consolidar una carrera internacional con millones de discos vendidos y una enorme comunidad de seguidores en distintos países. Con el paso de los años, su música ha trascendido las fronteras de Corea del Sur y se ha convertido en un fenómeno global dentro de la industria musical.

Desde su debut en 2013, la agrupación ha construido una trayectoria sólida con múltiples lanzamientos, giras y récords en plataformas digitales. El grupo, conocido también como Bangtan Soyeondan, ha destacado por su constante actividad musical y por la diversidad de álbumes que han presentado a lo largo de su carrera, incluyendo producciones en coreano, japonés e inglés.

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Los álbumes que BTS ha lanzado desde su debut

A lo largo de su carrera, BTS ha publicado cerca de 30 producciones musicales que incluyen álbumes de estudio, sencillos y discos en japonés. Este amplio catálogo ha permitido al grupo explorar diferentes estilos musicales y contar historias a través de varias etapas de su carrera.

Skool Trilogy y Dark & Wild

En los primeros años del grupo se lanzó la llamada Skool Trilogy, una serie de discos que ayudaron a presentar el estilo inicial de la banda. Esta etapa incluye los álbumes 2 COOL 4 SKOOL (2013), O!RUL8,2 (2013), SKOOL LUV AFFAIR (2014) y SKOOL LUV AFFAIR edición especial (2014).

A esta etapa se suma el álbum DARK & WILD, publicado en agosto de 2014, que marcó una evolución en el sonido del grupo.

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The Most Beautiful Moment in Life

Posteriormente llegó la serie The Most Beautiful Moment in Life, que se compone de tres producciones. Estas son The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1 (2015), The Most Beautiful Moment in Life Pt. 2 (2015) y The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016).

Esta etapa es recordada por muchos seguidores como una de las más importantes dentro de la discografía del grupo.

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Wings y You Never Walk Alone

En 2016 BTS lanzó el álbum WINGS, una producción que no formó parte de una trilogía como las anteriores. Más adelante apareció el disco repackage titulado You Never Walk Alone en 2017.

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La trilogía Love Yourself

Otro de los proyectos más conocidos de la banda es la serie Love Yourself. Esta trilogía narra distintas etapas del amor y está integrada por tres álbumes: LOVE YOURSELF: Her (2017), LOVE YOURSELF: Tear (2018) y LOVE YOURSELF: Answer (2018).

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Map of the Soul

Posteriormente el grupo presentó la serie Map of the Soul, que incluye dos producciones: MAP OF THE SOUL: PERSONA (2019) y MAP OF THE SOUL: 7 (2020).

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Proof

En 2022, la agrupación presentó el álbum Proof, considerado su noveno disco de estudio. Para esta producción se eligió como sencillo principal la canción “Yet to come”.

El álbum se divide en tres CD y la canción aparece como parte del primer tracklist dentro del proyecto.

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Otros álbumes de estudio y sencillos de BTS

Además de las producciones mencionadas, BTS ha publicado otros discos de estudio que forman parte importante de su catálogo musical. Entre ellos se encuentran Wake Up (2014), Youth (2016), Face Yourself (2018) y Be (2020).

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En cuanto a sencillos, el grupo también ha presentado varias canciones que han tenido gran impacto entre sus seguidores. Entre estas se encuentran No More Dream (2014), Boy In Luv (2014), Danger (2014), For You (2015), I Need U (2015), Run (2016), MIC Drop/DNA/Crystal Snow (2017), Fake Love/Airplane Pt.2 (2018), Lights/Boy With Luv (2019) y Butter (2021).

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ARIRANG, el nuevo disco de BTS que llegará en 2026

Después de varios años de espera por parte de sus seguidores, BTS anunció que en 2026 lanzará un nuevo álbum titulado ARIRANG. Este disco incluirá un total de 14 canciones.

El lanzamiento está programado para el 20 de marzo y marcará una nueva etapa en la carrera musical del grupo surcoreano.

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PJG