Monreal comparte libro "El Despojo" y llama a defender la soberanía nacional

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, publicó el libro 1847. El despojo, una obra en la que revisa uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la invasión de Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional tras la guerra de 1846-1848.

En el texto, disponible de forma gratuita en el portal de la Cámara de Diputados, Monreal sostiene que la derrota mexicana no fue únicamente consecuencia del poderío militar estadounidense, sino también del divisionismo interno, la inestabilidad política y la falta de cohesión entre los distintos grupos de poder del país.

El legislador repasa los antecedentes del conflicto, desde la independencia de Texas y su anexión a Estados Unidos hasta el avance de las tropas norteamericanas hacia la capital mexicana. Asimismo, describe las disputas entre liberales y conservadores, los cambios constantes de gobierno y las pugnas entre líderes militares, factores que, a su juicio, debilitaron la capacidad de respuesta de México.

Uno de los momentos centrales del libro es el análisis del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, mediante el cual México cedió alrededor de 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Las tierras perdidas comprenden lo que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado y Wyoming, además del reconocimiento de Texas como parte de Estados Unidos.

Monreal subraya que aquella derrota dejó una profunda huella en la identidad nacional y se convirtió en una lección histórica sobre los riesgos de la desunión. En su interpretación, la defensa de la soberanía requiere instituciones sólidas, liderazgo político y un proyecto de nación compartido.

A lo largo de la obra, el autor combina la narración histórica con una reflexión política contemporánea. Advierte que los países que desconocen su pasado están más expuestos a repetir errores que comprometan su independencia y su capacidad de decisión.

“Conocer nuestra historia fortalece la soberanía y el amor por México”, escribió Monreal al difundir el libro en sus redes sociales, donde invitó a los ciudadanos a reflexionar sobre “uno de los momentos más importantes de nuestra historia nacional”.

Con 1847. El despojo, el senador con licencia y actual líder parlamentario busca acercar al público a un capítulo decisivo del pasado mexicano y reivindicar la memoria histórica como herramienta para fortalecer la unidad y la defensa de los intereses nacionales.

Para acceder al libro, se encuentra en el portal de la Cámara de Diputados.