¿A qué hora empieza el concierto de BTS en Netflix? Horarios, duración y todo sobre ‘ARIRANG’

¡Prepara el Army Bomb y despeja la agenda! Te contamos a qué hora ver el concierto de BTS en Netflix y cuánto durará, para que tengas listos los snacks, tu outfit y todo lo necesario para el comeback del año.

El momento que el mundo entero estaba esperando por fin tiene fecha, hora y plataforma. Tras años de espera, servicios militares y proyectos solistas que nos mantuvieron a flote, BTS está de regreso como grupo completo y lo hará con un evento global sin precedentes que se transmitirá directamente en tus dispositivos.

El septeto más famoso del planeta, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, vuelve a los escenarios tras finalizar su servicio militar obligatorio y completar un periodo de casi cuatro años de pausa grupal.

Este regreso no es cualquier cosa: se trata de un evento masivo titulado "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG", que se llevará a cabo en el emblemático Gwanghwamun Square, en el corazón de Seúl, y que será distribuido al mundo entero a través de Netflix.

BTS concierto en Netflix Netflix

Fecha y hora del concierto de BTS en Netflix

El comeback de BTS en Netflix se llevará a cabo en la plataforma en vivo el próximo sábado 21 de marzo de 2026. La transmisión oficial en Netflix comenzará puntualmente a las 8:00 PM hora de Corea del Sur.

Debido a la diferencia horaria, en muchos países de América Latina y España el horario será de madrugada o mañana del mismo sábado:

México (CDMX): 5:00 AM

5:00 AM Colombia / Perú: 6:00 AM

Argentina / Chile / Brasil: 8:00 AM

España (Madrid): 12:00 PM (Mediodía)

Estados Unidos (ET): 7:00 AM

¿Cuánto durará el concierto?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Netflix y las autoridades de Seúl que gestionan el evento de BTS en Gwanghwamun, el concierto tendrá una duración aproximada de 1 hora.

Aunque parece poco tiempo, se ha confirmado que este setlist está diseñado como un "showcase" de alto impacto. Veremos las primeras interpretaciones en vivo de canciones de su nuevo álbum, como el sencillo principal "SWIM", además de una selección de clásicos que redefinirán su sonido para esta nueva etapa.

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¿Cómo ver el concierto de BTS en Netflix?

A diferencia de otros eventos previos que requerían la compra de la transmisión virtual (especialmente en Weverse), el concierto de BTS en Netflix podrá verse en vivo por medio de la plataforma, mientras tengas ya una suscripción activa.

No se necesita un pago adicional, lo único que tienes que hacer es buscar el evento: "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” y activar la campanita de “recordarme”, para que la aplicación te envíe una notificación minutos antes de que empiece la transmisión.

Netflix ha confirmado que el video del concierto estará disponible con subtítulos en varios idiomas en las 48 horas posteriores al evento. Durante el vivo, la disponibilidad de subtítulos en tiempo real podría variar según la región.

BTS y Netflix preparan más sorpresas

Al tratarse de un evento mundial, no es casualidad que las sorpresas no hayan parado; es por eso que Netflix anunció también el estreno del documental "BTS: THE RETURN", para el próximo 27 de marzo de 2026.

Dirigido por el cineasta Bao Nguyen, este largometraje ofrece un acceso sin precedentes al proceso de reunión del grupo en Los Ángeles, sus sesiones de grabación y los momentos íntimos después de haber cumplido con su servicio militar.

¿Qué se sabe sobre ARIRANG?

El concierto en Netflix es la celebración oficial del lanzamiento de 'ARIRANG', el quinto álbum de estudio de la banda, que se estrena globalmente apenas un día antes del concierto, el 20 de marzo de 2026.

Este disco es descrito por los propios miembros como una "culminación de su evolución", mezclando sus raíces de hip-hop con himnos pop y reflexiones maduras sobre su paso por el ejército y su identidad actual.

El significado detrás del nombre hace alusión a la canción folclórica más representativa de Corea; este nuevo álbum cuenta también con las colaboraciones de Diplo, Ryan Tedder y Tame Impala.

Ten listo todo lo necesario para el regreso de BTS a los escenarios y prepara tu alarma para ver el concierto en Netflix, ¡que no se te pase el horario!