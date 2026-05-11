Carlos Rivera le cantó a las mamás y al amor en la Plaza de Toros México

La Plaza de Toros México todavía tenía gente buscando su lugar cuando Carlos Rivera salió al escenario. En los pasillos seguían entrando familias completas, parejas jóvenes, matrimonios y grupos de amigos que avanzaban entre vendedores de cerveza y filas para encontrar sus asientos.

Adentro ya sonaban Solo por hoy y El hubiera no existe, mientras el cantante aparecía acompañado por danzantes, pantallas con referencias a México y un público que respondió desde el inicio cantando prácticamente cada canción. Todo bajo una lluvia leve, una llovizna constante que, sin embargo, no apagó la emotividad.

Rivera construyó el concierto alrededor de una idea que repitió toda la noche: el amor como lo más importante, pero ahora más en un momento donde, dijo, las personas parecen más acostumbradas al enojo y a dividirse. La frase encontró sentido en lo que ocurría alrededor del escenario. Había personas abrazadas en las gradas, parejas grabándose mientras cantaban, madres con hijos compartiendo canciones y hombres acompañando a sus esposas o novias aunque no conocieran todas las letras.

Durante varias horas, la Plaza de Toros dejó de funcionar como un lugar de paso en una ciudad acelerada y se convirtió en un espacio donde miles de personas reaccionaban al mismo tiempo frente a una canción.

“El amor vive tiempos difíciles, estamos más acostumbrados a odiar a las personas. Somos seres humanos con un corazón y un alma que se sigue enamorando todos los días”, expresó Rivera frente al público.

Después habló sobre la importancia de seguir conectando con otras personas en medio de una rutina marcada por la prisa, el cansancio y la confrontación cotidiana. El comentario no apareció como un discurso político ni como una reflexión solemne; formó parte natural de un concierto donde las canciones hablaban constantemente de quedarse, esperar, recordar o volver a alguien.

La respuesta del público también ayudó a construir esa sensación de cercanía. Cada vez que Rivera se acercaba al borde del escenario, las primeras filas levantaban flores, carteles y teléfonos intentando obtener una mirada o un saludo.

Las Riveristas jamás lo abandonan. Daniel Betanzos

En distintos momentos aparecieron parejas besándose en las pantallas, familias enteras cantando juntas y amigos abrazados durante las canciones más conocidas. El concierto avanzó así, entre gritos, aplausos y una emoción colectiva que pocas veces se sostiene durante casi tres horas en un recinto de ese tamaño.

El tramo con mariachi cambió el ritmo de la noche sin romper el ambiente que ya se había formado. Rivera apareció vestido de charro para interpretar El Rey, rodeado por danzantes y visuales en tonos rojos y dorados.

Más tarde llegaron Ha*Ash y Yuri como invitadas, provocando uno de los momentos más celebrados del concierto. Las colaboraciones funcionaron como una extensión de la misma idea que atravesó toda la presentación: compartir canciones conocidas por distintas generaciones y convertirlas en un punto de encuentro entre personas que, probablemente, afuera del recinto nunca habrían coincidido.

La parte más íntima llegó cuando Rivera pidió al público sacar fotos de familiares o amigos fallecidos. Miles de pantallas comenzaron a iluminarse mientras sonaban Recuérdame y Almas.

El cantante recordó entonces a su padre y pidió a la gente honrar la memoria de quienes ya no están. La Plaza de Toros quedó en silencio por momentos.

Después volvieron los aplausos, los coros y los celulares encendidos.

Afuera seguía la ciudad de siempre; adentro, durante unas horas, la música consiguió algo que, aunque es común en el arte, parece ser cada vez más importante: reunir a miles de personas alrededor de emociones compartidas sin importar diferencias, edades o historias personales acompañadas por el propio Carlos Rivera.