Alexa Demie responde a las comparaciones con Sydney Sweeney

La actriz Alexa Demie aseguró que no está interesada en alcanzar el mismo nivel de fama que algunas de sus compañeras de reparto y afirmó sentirse satisfecha con el rumbo que ha tomado su carrera en la industria del entretenimiento.

Reconocida por interpretar a Maddy Pérez en la serie de HBO Euphoria, la actriz respondió a las constantes comparaciones que circulan en redes sociales respecto al éxito mediático de otras figuras del elenco, especialmente Sydney Sweeney.

Foto: Captura de tráiler de Euphoria- HBO Max Latinoamérica

En una entrevista con The Hollywood Reporter (THR), Demie explicó que en ocasiones sus propios amigos le preguntan por qué no tiene la misma exposición pública que algunas de sus compañeras. Sin embargo, señaló que medir el éxito bajo esos parámetros significa poner el control de la propia carrera en manos de otras personas.

Me gusta mi vida así y no la cambiaría”, expresó la actriz durante la conversación con THR.

Alexa Demie destacó que la fama no ha sido una prioridad para ella y que prefiere mantener un perfil más reservado.

Por su parte, Sam Levinson también se pronunció sobre las comparaciones entre las integrantes del elenco. El productor y guionista rechazó la idea de que la carrera de Demie deba seguir el mismo camino que la de otras actrices y aseguró que la intérprete está construyendo la trayectoria que desea.

Las declaraciones llegan en medio del crecimiento profesional de Sydney Sweeney, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más solicitadas de Hollywood gracias a sus proyectos cinematográficos, contratos publicitarios y presencia constante en medios. Mientras tanto, Alexa Demie ha optado por mantenerse alejada de los reflectores.

Foto: Captura de tráiler de Euphoria- HBO Max Latinoamérica

De empleos ocasionales a estrella de Euphoria:

Criada por su madre, quien trabajaba como maquilladora, Alexa Demie creció en Los Ángeles y desempeñó diversos empleos antes de descubrir su interés por la actuación. Su acercamiento a la industria ocurrió alrededor de 2015, cuando participó en un cortometraje de un amigo y recibió comentarios positivos que la motivaron a prepararse profesionalmente.

Tiempo después, la actriz sentía que aún no había alcanzado el reconocimiento que buscaba.

Todo cambió con Euphoria, un proyecto que deseaba profundamente. Inicialmente adicionó para el papel de Rue, pero posteriormente fue considerada para interpretar a Maddy Pérez. Según contó el creador de la serie, Sam Levinson, desde el principio estuvo convencido de que ella era la indicada para el personaje, pese a las dudas iniciales de algunos ejecutivos de HBO.

Finalmente, Demie obtuvo el papel de Maddy, uno de los personajes más populares de la serie, una oportunidad que marcó un antes y un después en su carrera.