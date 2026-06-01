¿Está en peligro? Sabrina Carpenter denuncia a desconocido; apareció varias veces en su casa

Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento temporal contra un hombre que, según documentos legales, se presentó varias veces en su casa de Los Ángeles e incluso fue captado por la cámara del timbre de la cantante. La solicitud fue presentada por el equipo legal de la artista después de una serie de incidentes ocurridos entre el 23 y el 25 de mayo.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, la cantante pidió protección contra William Applegate, un hombre de 31 años a quien asegura no conocer. En su declaración, Carpenter afirmó que Applegate apareció sin invitación en su domicilio y que su comportamiento le pareció “deliberado, calculado y agresivo”.

La orden temporal obliga a Applegate a mantenerse alejado de Sabrina Carpenter, de su hermana Sarah Carpenter y del novio de su hermana, George. Una audiencia fue programada para finales de este mes, donde se definirá si la orden temporal se convierte en una medida permanente.

¿Qué denunció Sabrina Carpenter?

Según la información difundida por el portal TMZ, el primer incidente ocurrió el 23 de mayo, cuando Applegate presuntamente llegó a la casa de la cantante en Los Ángeles. Carpenter declaró que el hombre intentó abrir la puerta principal y después tocó el timbre.

La documentación legal incluye imágenes captadas por la cámara Ring de la artista, donde se observa a un hombre en la entrada de su casa, de acuerdo con el reporte de TMZ. La cantante señaló que su equipo de seguridad lo confrontó, pero que él se negó a obedecer las indicaciones.

El desconocido le tocó el timbre varias veces TMZ

Carpenter también afirmó que Applegate fingió conocerla, algo que ella negó de forma tajante en su declaración.

“William Applegate es un completo desconocido para mí. Nunca lo he conocido ni me he comunicado con él de ninguna manera. No tengo ningún deseo de conocerlo ni de comunicarme con él”, escribió la cantante, según los documentos citados por TMZ.

El hombre habría regresado después de ser arrestado

Uno de los puntos que más preocupó al equipo de Sabrina Carpenter fue que el hombre supuestamente volvió al domicilio menos de 24 horas después de haber sido arrestado.

De acuerdo con la declaración, Applegate fue arrestado tras el incidente del 23 de mayo, pero regresó a la casa de la artista el 24 de mayo. En esa segunda ocasión, se habría marchado cuando el personal de seguridad le pidió que se fuera.

La situación no terminó ahí. Carpenter aseguró que Applegate volvió a aparecer el 25 de mayo, lo que provocó una nueva intervención policial. Esa repetición fue uno de los argumentos centrales para solicitar la orden de alejamiento temporal.