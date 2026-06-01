El fin de una era: Zendaya reacciona a la impactante muerte de Rue en Euphoria

La tercera temporada de Euphoria dejó uno de los momentos más impactantes de toda la historia de la serie: la muerte de Rue Bennett, el personaje interpretado por Zendaya desde el estreno de la producción en 2019.

La emotiva despedida de Zendaya en Euphoria

El desenlace no solo sorprendió a millones de espectadores alrededor del mundo, sino que también marcó el cierre de una era para una de las protagonistas más complejas, vulnerables y queridas de la televisión reciente.

El desenlace de la protagonista sorprendió a millones de seguidores de la serie. IG euphoria

Tras la emisión del episodio final, HBO Max compartió el emotivo mensaje de Zendaya detrás de cámaras en el que se despidió públicamente de Rue y agradeció a quienes acompañaron el viaje del personaje durante los últimos años.

Solo quiero darles las gracias”, expresó la actriz visiblemente conmovida. “Muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer. Ha sido un placer y un honor”.

La actriz agradeció al elenco, al equipo de producción y a los fans por acompañar el viaje del personaje. IG euphoria

Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron con tristeza al destino de un personaje que se convirtió en símbolo de las luchas relacionadas con la salud mental, la adicción y la búsqueda de identidad.

¿Cómo murió Rue Bennett en el final de Euphoria?

El episodio final muestra a Rue enfrentando una situación que muchos fans temían desde el comienzo de la serie. Después de varios intentos por reconstruir su vida y mantenerse sobria, la joven termina consumiendo analgésicos adulterados con fentanilo.

Lo que inicialmente parece una nueva oportunidad para la protagonista pronto se transforma en una tragedia. Varias escenas que muestran momentos de reconciliación y esperanza resultan ser alucinaciones provocadas por la sobredosis.

Rue perdió la vida tras consumir analgésicos adulterados con fentanilo. IG euphoria

Finalmente, Ali Muhammed, interpretado por Colman Domingo, encuentra el cuerpo sin vida de Rue y descubre que las pastillas que consumió estaban contaminadas con una sustancia letal.

La secuencia se convirtió instantáneamente en uno de los momentos más comentados de la televisión reciente y generó una enorme conversación entre los seguidores de la serie.

¿Por qué la muerte de Rue dividió a los fans de la serie?

Desde el estreno de la primera temporada, Rue fue presentada como una adolescente atrapada en una batalla constante contra las drogas y sus propios demonios internos.

Por esa razón, muchos espectadores esperaban que el desenlace le ofreciera una oportunidad de redención definitiva. En redes sociales surgieron miles de mensajes lamentando que el personaje no lograra alcanzar la estabilidad emocional que parecía estar construyendo.

La muerte de Rue dividió opiniones entre quienes esperaban su redención y quienes defendieron el realismo de la historia. IG euphoria

Otros, sin embargo, defendieron la decisión argumentando que el final era coherente con el tono crudo y realista que siempre caracterizó a la producción.

La conversación se volvió tan intensa que el nombre de Rue se mantuvo entre las principales tendencias digitales durante horas después de la transmisión.

Sam Levinson explica el final de Euphoria

Ante la controversia, Sam Levinson explicó que la muerte de Rue respondió a una intención narrativa específica.

Según el creador de la serie, el objetivo era mostrar las consecuencias reales de la crisis de opioides y del creciente consumo de fentanilo, una problemática que afecta actualmente a miles de familias.

Sam Levinson explicó que el final buscaba retratar las consecuencias reales de la adicción. IG euphoria

Levinson también señaló que parte del desenlace estuvo influenciado por experiencias personales y por el deseo de mantener la honestidad emocional que ha definido a la serie desde sus inicios.

El homenaje a Angus Cloud en el final de la serie Euphoria

El episodio final también incluyó referencias emotivas a Angus Cloud, quien interpretó a Fezco y falleció en 2023, convirtiendo el cierre de la serie en una despedida doble para los seguidores de la producción.

Con la muerte de Rue, Euphoria pone punto final a uno de los personajes más memorables de la televisión contemporánea. Y aunque el desenlace seguirá generando debate durante mucho tiempo, Zendaya dejó claro que el vínculo entre la actriz, el personaje y los fans permanecerá por mucho tiempo.