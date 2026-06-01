Durante años, los fans de Euphoria se acostumbraron a esperar. Entre la segunda y la tercera temporada pasaron varios años, surgieron rumores sobre retrasos, cambios en la producción y dudas sobre el futuro de la serie.

Ahora, tras el final de la tercera entrega, HBO finalmente aclaró qué ocurrirá con una de sus producciones más populares.

La noticia pone fin a meses de especulación entre los seguidores de la serie, quienes se preguntaban si Rue Bennett y el resto de los personajes regresarían para una nueva tanda de episodios.

¿Habrá temporada 4 de Euphoria? HBO aclara el futuro de la serie IG euphoria

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Después de la emisión del episodio final de la tercera temporada, HBO y el equipo creativo de la serie dejaron claro que no existe un proyecto para continuar la historia.

Según se ha informado, la decisión no responde a problemas de audiencia ni a una cancelación inesperada. Por el contrario, el final formaba parte de la visión que Sam Levinson tenía para la serie.

Desde su estreno en 2019, Euphoria siguió principalmente el recorrido de Rue Bennett, una joven que lucha contra la adicción mientras intenta encontrar estabilidad en medio de relaciones complicadas, pérdidas y decisiones que marcan su vida.

Con los acontecimientos mostrados en la tercera temporada, los creadores consideraron que la historia había llegado al punto donde querían concluirla.

Por esa razón, el episodio final funciona como el cierre de la serie y no como una puerta abierta para futuras entregas.

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Sam Levinson quería darle un final a la historia de Rue

A lo largo de tres temporadas, los espectadores acompañaron a Rue en algunos de los momentos más difíciles de su vida. La serie exploró temas como la adicción, la salud mental, el duelo, las relaciones afectivas y los errores que acompañan el crecimiento personal.

Para Sam Levinson, el objetivo nunca fue extender la historia indefinidamente, sino contar un relato con principio, desarrollo y final.

La tercera temporada presentó además un importante salto temporal que permitió mostrar una nueva etapa en la vida de los personajes. Lejos de los pasillos de East Highland, la historia avanzó hacia escenarios más adultos y consecuencias más complejas para sus protagonistas.

Ese cambio ayudó a cerrar varias de las historias que habían acompañado a la serie desde sus primeros episodios.

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El éxito de sus protagonistas también complicaba una continuación

Además de los motivos creativos, existe otro “problema” que durante años alimentó las dudas sobre el futuro de la producción: el crecimiento de su elenco.

Cuando Euphoria debutó en HBO, varios de sus actores estaban comenzando a construir sus carreras. Hoy la situación es muy diferente.

Zendaya se consolidó como una de las actrices más importantes de Hollywood gracias a proyectos como Dune y Challengers. Por su parte, Sydney Sweeney se convirtió en una de las intérpretes más solicitadas de la industria, mientras que Jacob Elordi ha protagonizado películas como Saltburn y Priscilla.

A ellos se suman nombres como Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow, quienes también han desarrollado nuevos proyectos fuera de la serie.

Con agendas cada vez más ocupadas, coordinar una nueva temporada se volvía más complicado con el paso de los años.