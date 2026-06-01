¿Qué robó Imelda Tuñón a Maribel Guardia? Aseguran que hay pruebas

Imelda Tuñón y Maribel Guardia se encuentran otra vez en el ojo de la polémica luego de que han surgido acusaciones de robo, declaraciones hechas por Marco Chacón.

El esposo de Maribel Guardia dio una entrevista en la que habló del supuesto robo de objetos en casa de la actriz, presuntamente, por parte de Imelda Tuñón.

¿Imelda Tuñón robo a Maribel Guardia?

Conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. Edgar Negrete Lira

Según los señalamientos de Chacón, la nuera de Maribel Guardia robaba objetos de la casa de la actriz y luego los vendía.

De acuerdo con sus propias palabras, en entrevista para Dulce y Picosito de Flor Rubio, todo habría iniciado con una bolsa desaparecida que terminó en una confrontación directa dentro de la casa.

El conficto, según Chacón, ocurrió cuando Marcelina Figueroa, hermana de Julián Figueroa, vistió la casa un fin de semana. No obstante, durante su estancia, una bolsa que tenía un valor sentimental importante, ya que fue un regalo de su padre, Joan Sebastian, desapareció.

Se enojó con Marcelia porque a Marcelia se le perdió una bolsa (…) esta chava tiene carácter, ella sí la increpa”

En ese momento la tensión creció e Imelda presuntamente decidió abandonar el domicilio y ausentarse durante dos días. Sin embargo, todo escaló cuando Marco Chacón rompió el silencio y reveló que no era la primera vez que desaparecían objetos dentro de la casa de Maribel.

De hecho, Marco aseguró que ya existía un patrón que, hasta ese momento, nadie había querido tocar.

A nosotros se nos estaban perdiendo cosas en casa desde hace tiempo y todos sabíamos quién era, pero ninguno de nosotros nunca… nunca lo enfrentamos”, enfatizó.

¿Qué objetos presuntamente robó?

La versión de Marco Chacón apunta que Imelda robó bolsas de lujo, específicamente de marca Chanel, así como objetos personales como una mochila Montblanc, mismos que habrían sido puestos a la venta.

Chacón aseguró que cuenta con evidencia de ello y que, incluso, hay un video público en donde Imelda aparece durante una marcha LGBT en CDMX presuntamente con una de las bolsas que previamente había desaparecida en casa de Maribel.

Traía una bolsa Chanel de Maribel que ella nunca le regaló”, agregó.

Hasta ahora, Imelda Tuñón no ha salido a desmentir las declaraciones de Marco Chacón, pero en el programa dejaron abierto el espacio para cualquier aclaración o réplica.

5 puntos sobre el conflicto

Conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. Edgar Negrete Lira