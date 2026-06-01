¡Es oficial! Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance de la forma más inesperada

Después de meses de rumores, apariciones discretas y fotografías que alimentaban las especulaciones, Kim Kardashian y Lewis Hamilton parecen haber dejado atrás el misterio. La empresaria ha comenzado a compartir cada vez más momentos junto al siete veces campeón de Fórmula 1.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su noviazgo

Lo que comenzó como una serie de coincidencias y encuentros públicos ha evolucionado hasta convertirse en una historia que ya no pueden ocultar. Y aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio formal, las imágenes compartidas en redes sociales hablan por sí solas.

La empresaria compartió fotografías que muestran al piloto cada vez más presente en su vida cotidiana. IG

La señal más reciente llegó a través de una publicación de Kim Kardashian en Instagram. Bajo el sencillo mensaje “Últimamente”, la celebridad mostró una colección de fotografías de su vida cotidiana: momentos familiares, reuniones con sus hermanas, tiempo con sus hijos y, entre todas esas escenas personales, algunas instantáneas junto a Lewis Hamilton.

Para muchos seguidores, el detalle más significativo no fue únicamente la presencia del piloto británico en las fotografías, sino el contexto en el que apareció. Kim decidió incluirlo dentro de un álbum que retrata los aspectos más importantes de su vida, un espacio que suele reservar para las personas más cercanas a ella.

Los fans consideran que la pareja ya confirmó su relación sin necesidad de hacerlo oficialmente. IG

¿Cuándo empezaron a salir Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

La relación entre ambos se ha desarrollado con calma. A principios de año comenzaron a surgir los primeros rumores sobre un posible romance, aunque durante semanas evitaron confirmar cualquier vínculo sentimental.

Sin embargo, poco a poco empezaron a dejar pistas. Una de las primeras llegó por parte de Hamilton, quien compartió un video a bordo de un exclusivo Ferrari. Al final de la grabación apareció Kim Kardashian disfrutando del paseo como copiloto y mostrando una sonrisa que llamó la atención de los fans.

Coachella fue uno de los escenarios donde comenzaron a mostrarse más cercanos. IG

Semanas más tarde, la pareja volvió a generar conversación durante el festival Coachella. Aunque intentaron pasar desapercibidos utilizando gafas oscuras, gorras y pañuelos, fueron fotografiados juntos entre la multitud.

Posteriormente, Kim compartió imágenes del evento y sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que aparece sentada sobre las piernas del piloto. Aquella imagen fue interpretada por muchos como la primera confirmación pública de que entre ellos existía algo más que una amistad.

Lewis Hamilton ya convive con los hijos de Kim Kardashian

Si las fotografías ya habían dado mucho de qué hablar, una reciente reunión familiar terminó por convencer incluso a los más escépticos. Según diversos reportes, Kim y Lewis fueron vistos saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles acompañados por varios miembros de sus respectivas familias.

A la cena asistieron algunos de los hijos de Kim, así como Kris Jenner, la famosa matriarca del clan Kardashian. Del lado de Hamilton estuvo presente su madre, Carmen Larbalestier.

Para los seguidores de la pareja, este encuentro representa un paso importante. La integración de las familias suele interpretarse como una señal de compromiso y confianza, especialmente en una relación que ha intentado mantenerse alejada de los reflectores durante sus primeros meses.

Las imágenes de la velada también dejaron ver la complicidad que existe entre ambos. Kim y Lewis compartieron la salida del restaurante y posteriormente abordaron el mismo vehículo, mientras el resto de los familiares regresaba por separado.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el romance avanza de manera sólida pese a las complicadas agendas de ambos. Mientras Kim continúa expandiendo sus negocios y proyectos televisivos, Hamilton mantiene una intensa actividad dentro y fuera de las pistas. Aun así, estarían comprometidos a encontrar tiempo para fortalecer la relación.

Quienes siguen de cerca esta historia aseguran que la empresaria parece atravesar una de sus etapas sentimentales más tranquilas de los últimos años, mientras que el piloto británico se muestra cada vez más cómodo formando parte de su círculo más íntimo.