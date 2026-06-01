Joan Kuri denuncia brutal agresión en el Edomex; comparte imágenes de sus lesiones

El actor Joan Kuri publicó varias historias en Instagram en las que apareció con el rostro ensangrentado y visibles moretones en la cara.

En los videos pidió ayuda para difundir lo ocurrido y explicó que los hechos sucedieron en el Estado de México. Aseguró que el responsable intentó darse a la fuga y que incluso quiso volver a golpearlo cuando comenzó a grabar. Además, denunció haber recibido amenazas.

También comentó que, aunque un oficial lo atendió inicialmente, posteriormente fue relevado por otro elemento. Aclaró que no tenía ningún problema con los policías y que su intención al compartir el video era exhibir a su agresor.

Foto: Instagram Joan Kuri

Más tarde señaló que este tipo de situaciones, en las que considera que no existen consecuencias reales para los responsables, ya le habían ocurrido anteriormente.

La gente sigue como si nada”, expresó.

Según relató Joan Kuri, todo comenzó cuando el otro conductor afirmó que él se había metido en su camino. El actor detalló que el incidente ocurrió en una incorporación al Periférico, donde el conductor comenzó a insultarlo y hacerle señas.

Yo nada más me reí y seguí mi camino, pero empezó a acelerar y a cerrarme el paso. Ya no podía avanzar, se bajó, abrió el carro y me empezó a golpear”, relató.

Respecto a sus lesiones, Joan Kuri aseguró que su visión se encontraba bien, aunque tenía dificultades para abrir la boca al comer debido a los golpes. También informó que sufrió una herida en la ceja y cerca del ojo.

Asimismo, explicó que fue sorprendido mientras permanecía sentado dentro del vehículo y que únicamente intentó cubrirse y defenderse como pudo. Añadió que una persona trató de intervenir para detener la agresión, pero el hombre intentó golpearlo nuevamente.

Foto: Instagram Joan Kuri

Finalmente, señaló que desconoce en qué condiciones se encontraba el agresor, pero aseguró que se mostró violento en todo momento, incluso cuando viajaba acompañado por su madre. Joan Kuri expresó sentirse impotente ante este tipo de hechos y lamentó que, en muchas ocasiones, la justicia no llegue para las víctimas.