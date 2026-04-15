Tunde el Barcelona al arbitraje en Champions: ‘una vergüenza’

La eliminación en Champions League sigue causando eco en el Barcelona. El presidente del equipo, Joan Laporta, calificó de una “vergüenza” la actuación arbitral y consideró como “intolerable” lo que hicieron en el partido contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

“A ver, en primer lugar, lo que quiero es felicitar al Atlético de Madrid por el pase a semifinales, pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza, una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho”, dijo Joan Laporta.

El directivo también lamentó que en el partido de ida no se le haya marcado un penal a favor del Barcelona que “era de libro” y además aseguró que la expulsión de Pau Cubarsí “era una tarjeta amarilla”.

“Giuliano no tenía la pelota controlada, por lo tanto, era amarilla. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar y puso una roja que nos perjudicó mucho. Ha sido una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta ha pasado lo mismo", señaló.

También señaló una expulsión injusta sobre Jules Koundé, cuando el futbolista podía llegar al balón porque Eric García no era el último hombre.

Joan Laporta enumeró varias decisiones arbitrales erróneas Reuters

“El árbitro pitó la amarilla, que era lo que correspondía, y el VAR le hizo rectificar otra decisión equivocada”, dijo.

Joan Laporta señaló varias acciones concretas en el Metropolitano: “El gol (anulado) de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín, valoradla como queráis, pero eso era intolerable, porque a Fermín le han abierto toda la parte del labio por la parte de arriba. Es un chaval que estaba sufriendo cuando le cosían y ni tarjeta. No es admisible”, manifestó.