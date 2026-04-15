Israel Reyes, dolido por decepcionar a la afición del América

Israel Reyes, defensa del América, mostró vergüenza deportiva con su afición tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup.

“Lo que es triste, decepción de nosotros hacia la gente, decepción hacia André, hacia nosotros como jugadores, que es algo que llevamos esperando ya unos años atrás. Hemos ganado también los importantes, pero esto es algo que se nos ha escapado, sabemos que está en nuestras manos, por eso nos duele más. Hemos estado quedando a deber con nosotros mismos, con la gente, con André y no hay mucho que seguir”, reiteró el defensor, quien arrancó anoche ante el Nashville como lateral derecho.

El defensa americanista insistió en mostrar su apoyo para el estratega brasileño André Jardine, otro de los personajes que ha sido blanco de duras críticas tras los tropiezos consecuentes al tricampeonato de Liga MX.

“Fue una noche muy triste, nosotros tenemos que darle la vuelta hoy. Creo que André no tiene que demostrar nada. André ha hecho cosas enormes, más que muchísimos entrenadores acá. André, al América lo ha hecho tricampeón, ha hecho cosas enormes en México, lo hemos hecho junto a él. Obviamente estamos muy dolidos en este torneo”.

Sobre la Concachampions, Reyes admitió que las expectativas siempre son altas.

“Es un torneo hasta lo siento más accesible que la Liga MX por cómo se juega, por lo que está siempre a nuestro favor”, e insistió con su armonía con el técnico sudamericano. “Nosotros estamos a muerte, pero estamos juntos en esto, tenemos que darle la vuelta y el sábado tenemos un partido de matar a un morir para nosotros”.

¿Cómo darle vuelta al papelón? Para Israel Reyes es enfocarse en el presente, como el Clausura 2026.

“Como hemos hecho antes, con participaciones en las que nos hemos quedado en semifinales entre torneos que tuvimos antes de un campeonato. Tienes que darle vuelta a esto”.