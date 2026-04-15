"No creo que estemos en mal momento": Alejandro Zendejas tras eliminación del América 

Alejandro Zendejas no se tira al drama, aunque en la razón no encuentra el consuelo necesario para asimilar la eliminación del América en la Concacaf Champions Cup.

“No fue lo que esperábamos, pero, como dicen todo el mundo, así es de futbol. A pensar cómo podemos bloquear esta situación en la que estamos. Yo no creo que estemos en mal momento. El equipo ha cambiado demasiado. No es excusa, pero son cosas nuestras, detalles que nada más tenemos que afinar. Y sí, tratar de arreglar esto y meternos sí o sí a la liguilla”, reflexionó el volante derecho de las Águilas.

Sobre el crecimiento de nivel de los equipos de la MLS, Alejandro Zendejas consideró que “también no hay que quitar el mérito a Nashville. Vienen haciendo las cosas muy bien allá en su liga. Como dices, acá del local tenemos que ser más fuertes, más regresando a nuestra casa, a este estadio”.

El tratar de pasar la página de Concachampions a Liga Mx, por su rival Toluca el próximo sábado y de nueva cuenta con el escenario del estadio Banorte, Alejandro Zendejas asumió el compromiso de lograr la victoria.

“Sabíamos la semana que tenemos, básicamente. Nos toca meternos sí o sí a la liga y pelear el torneo”.

Finalmente, si el América llega con la presión a tope a la recta final del Clausura 2026 en su fase regular, Alejandro Zendejas fue contundente con su postura, pese a que el equipo marcha séptimo.

“No, no, no, no. Ustedes pueden poner toda esa presión en nosotros y nosotros sabemos manejarla”, sentenció tras la derrota ante Nashville y el ciclo de 10 años sin levantar una Concachampions.